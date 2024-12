Milan-Sassuolo di Coppa Italia in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Milan-Sassuolo ottavo di Coppa Italia in diretta, risultato in tempo reale e aggiornamenti minuto per minuto da San Siro

Tempo di Coppa Italia per il Milan che scende in campo questa sera per affrontare il Sassuolo a San Siro. Paulo Fonseca fa turnover ma non troppo: out Maignan e Theo Hernandez per indisponibilità, in campo dal primo minuto invece ci sono Fofana, Reijnders e Leao. I rossoneri, che non vincono questa coppa da 21 anni, vogliono superare il turno e sperano di farlo senza troppi patemi (fra pochi giorni c’è l’Atalanta in campionato).

La cronaca inizierà alle ore 21:00.

Le pagelle di Milan-Sassuolo

SPORTIELLO

CALABRIA

TOMORI

PAVLOVIC

TERRACCIANO

FOFANA

REIJNDERS

CHUKWUEZE

LOFTUS-CHEEK

LEAO

ABRAHAM

Milan-Sassuolo, il tabellino

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Emerson Royal, Gabbia, Alex Jimenez, Thiaw; Musah, Pulisic; Camarda, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Paz, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste. A disp.: Moldovan, A. Russo; Miranda, Missori, Toljan; Boloca, D’Andrea, Ghion, Kumi, Thorstvedt; Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo. All.: Grosso.