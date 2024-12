@ML – Milan-Sassuolo, Fonseca: “Ecco perché non ho sostituto subito Reijnders”

L’analisi post partita di Fonseca in conferenza stampa: ecco tutte le dichiarazioni del mister rossonero

Vince ancora il Milan: dopo lo Slovan e l’Empoli, successo anche in Coppa Italia con un super 6-1 al Sassuolo agli ottavi di finale. Una vittoria che dà continuità alla squadra di Paulo Fonseca, che sceglie (e rischia) diversi titolari a tre giorni dalla grande sfida contro l’Atalanta a Bergamo. Dal primo minuto Leao, Fofana e Reijnders; in campo nella ripresa anche Pulisic. Il messaggio è chiaro: non si sottovaluta niente e nessuno, nemmeno il Sassuolo.

Nel post partita, Fonseca è intervenuto come di consueto in conferenza stampa e ha esordito parlando del cambio di mentalità della squadra: “Penso che questo cambio mentale è arrivato da tempo. Ho sempre detto che la squadra era in crescita, ma le vittorie portano fiducia“. Ci sono però anche delle cose negative da questa serata. Sapevamo già del problema di Maignan e Theo Hernandez, che però dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la partita di Bergamo. Si sono però aggiunti altri problemi, anche se nessuno di questi sembra così grave.

Fonseca in conferenza stampa: “Possiamo vincere la coppa”

In molti, fra i tifosi, hanno criticato la scelta di non sostituire Reijnders a fine primo tempo. Come sempre una spiegazione c’è e Fonseca l’ha data: “Volevo fare uscire Rafa, Reijnders e Fofana. Loftus-Cheek ha avuto un piccolo problema al polpaccio e Marco Sportiello al ginocchio”.

Per quanto riguarda Loftus–Cheek, il tecnico ha spiegato che non sembra nulla di problematico. Bisogna capire, invece, cos’ha Sportiello: “Devo chiedere“, ha aggiunto il mister. Che intanto si gode il nuovo Leao: “Sono soddisfatto che sia tornato al gol a San Siro“. Ma sugli scudi c’è ancora Tijjani Reijnders, autore di un assist e di un gol capolavoro: “E’ un calciatore di grande livello, che può fare una carriera molto bella, ha tempo per crescere ancora“. Infine, Fonseca parla della possibilità di vincere la coppa: “So che il Milan ha vinto l’ultima volta la Coppa nel 2003. Sono tanti anni e mi piacerebbe vincerla, abbiamo possibilità di conquistarla, anche perché la prossima partita sarà a San Siro“.