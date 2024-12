Stop per Sportiello e Loftus-Cheek: il punto della situazione

Le ultime notizie legate alle condizioni fisiche di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek dopo la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo

Ha vinto in scioltezza il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri hanno liquidato la pratica Sassuolo degli Ottavi di finale di Coppa Italia, dopo appena ventiquattro minuti.

Il Diavolo ha trovato subito il vantaggio, al dodicesimo con Samu Chukwueze, che si è ripetuto al ventunesimo. Al diciottesimo, ecco il centro di Tijjani Reijnders e poi al ventiquattresimo il poker di Rafa Leao. Tutto facile per il Milan, con Fonseca che ha così fatto ben quattro cambi al termine del primo tempo. Facile prevedere le sostituzioni del numero dieci così come quello di Youssouf Fofana, che hanno lasciato spazio a Yunus Musah e Noah Okafor. Ma il mister del Diavolo ha lasciato negli spogliatoi anche Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello, per Christian Pulisic e Lorenzo Torriani.

Proprio la sostituzione dell’estremo difensore italiano ha fatto scattare l’allarme. I tifosi, infatti, hanno subito pensato ad un nuovo infortunio per l’ex Atalanta. Il giocatore era alla prima presenza stagionale, dopo lo stop avuto per il guaio alla mano. Dal Milan, però, sono arrivate subito rassicurazioni con un “nulla di rilevante”.

Milan-Sassuolo, Fonseca fa il punto della situazione sugli infortunati

Al termine della partita Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione su Marco Sportiello, annunciando lo stop anche per Ruben Loftus-Cheek.

“Volevo cambiare Leao, Reijnders e Fofana, ma Ruben ha avuto un piccolo problema al polpaccio; Sportiello, invece, al ginocchio. Non penso che sia nulla di problematico per Loftus-Cheek, per il portiere aspetto aggiornamenti dal medico”. Poi arriva un aggiornamento anche sulle condizioni di Theo Hernandez e Mike Maignan: “Per il terzino è stato solo un piccolo problema – afferma Fonseca -, sarà pronto. Magari già da domani si allenerà in gruppo, così come Maignan”.Â

Contro l’Atalanta, dunque, dovrebbero rivedersi i titolari. In porta ovviamente ci sarà Mike Maignan, con Theo Hernandez a completare il reparto difensivo con Malick Thiaw, Matteo Gabbia ed Emerson Royal. A centrocampo ovviamente spazio a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. In avanti Rafa Leao giocherà insieme a Christian Pulisic e Samu Chukwueze. Il centravanti di riferimento, nonostante l’ottima prestazione di Tammy Abraham, che ha trovato il gol e un assist, sarà Alvaro Morata, che stasera è rimasto in panchina per tutta la partita e si prepara così a dare il suo contributo a Bergamo.