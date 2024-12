125 di storia, il Milan svela la nuova maglia e fa festa con van Basten

Il Milan è pronto a festeggiare il suo 125esimo compleanno. Ecco la nuova maglia e cosa accadrà il giorno della sfida contro il Genoa

E’ la stagione dei 125 anni per il Milan. Un traguardo importante per la squadra di Milano che è pronta a festeggiare a San Siro con i suoi tifosi e tutti quei calciatori che hanno scritto la storia del Diavolo.

Così in occasione della sfida contro il Genoa, in programma il prossimo 15 dicembre, lo stadio che sarà vestito a festa, con una maxi coreografia che coinvolgerà i tre anelli dell’impianto, abbraccerà il trio olandese van Basten, Gullit e Rijkaard, che torneranno insieme a calcare il terreno di gioco del Meazza dopo moltissimi anni. Ci saranno anche Alexandre Pato, Pippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Christian Abbiati, Mauro Tassotti, Chicco Evani, Roberto Donadoni e molti altri ancora. In tantissimi hanno voluto, infatti, rispondere presente alla chiamata del Milan per un giorno così speciale, che resterà impresso nella memoria di molti cuori rossoneri. Sarà chiaramente una festa per tutti i tifosi che prenderanno parte all’evento. Nel pre-partita, dalle 19.30, così, assisteranno alla premiazione dei tre attaccanti che entreranno a far parte della Hall of Fame, raggiungendo Franco Baresi. Al termine del riscaldamento, intorno alle 20.30, le Legends Rossonere saranno in campo ‘accompagnate’ dai trofei vinti nella storia del Milan.

Milan; è il giorno della nuova maglia, il 15 dicembre sfida al Genoa

Sarà un’emozione davvero unica per i presenti, che potranno godersi, prima del calcio d’inizio di Milan-Genoa, una cerimonia che durerà circa 8/10 minuti con giochi di luce, performer ed effetti pirotecnici. Ci saranno anche diversi artisti che hanno nel cuore i colori rossoneri.

Poi la squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa, che è disponibile già da ieri in pre-order sullo store online ufficiale del Milan e che nelle prime 24 ore ha fatto registrare numeri da record. La maglia per i 125 anni verrà presentata oggi ai tifosi. Una maglia che richiama chiaramente alla tradizione e alla storia vincente del club rossonero. Appuntamento, dunque, nel pomeriggio allo Store di via Dante a Milano per ammirarla da vicino. Poi fra dieci giorni toccherà agli attuali calciatori del Diavolo indossarla.