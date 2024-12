Colpo da capogiro in porta: arriva Alisson, che affare

Uno dei portieri più forti al mondo, ovvero Alisson Becker, potrebbe diventare il prossimo colpaccio estivo: arrivano conferme.

Se si parla dei portieri più forti in circolazione nel calcio internazionale di oggi, non si può certamente non tenere in considerazione Mike Maignan. Il numero uno del Milan è senza dubbio tra gli estremi difensori di maggior carisma e reattività al mondo, un vero e proprio gioiello per la rosa rossonera; non a caso il club vuole tenersi stretto l’ex Lille il più a lungo possibile.

La speranza del Milan è che Maignan non faccia parte, in vista della prossima estate, del valzer internazionale di portieri di cui si sta parlando in questi giorni. Infatti, l’estate 2025 potrebbe rappresentare un nuovo scenario intrigante per tanti numeri uno, pronti a cambiare aria ed a lanciarsi in nuove avventure professionali.

Tra coloro che, a sorpresa, potrebbero cambiare casacca e pali da difendere c’è Alisson Becker, un altro dei portieri di maggior livello in circolazione. Il brasiliano è ormai da tempo una bandiera del Liverpool, squadra con la quale ha vinto tutto negli ultimi anni. Ma sembra proprio che la sua avventura ad Anfield Road sia giunta ormai al capolinea, mentre il futuro gli riserverà nuove imprese.

Liverpool, avvicendamento in porta: Alisson è già ai saluti

La notizia di una sicura partenza di Alisson da Liverpool fa drizzare le antenne a tanti club internazionali. C’è chi sogna di rivederlo in Serie A, dove ha già giocato per due stagioni nella Roma. In particolare, nel 2017-2018, il brasiliano si prese la scena disputando un’annata pazzesca, quella per intenderci che portò i giallorossi sino alle semifinali di Champions League.

Ma non sarà l’Italia la prossima meta di Alisson, nonostante alcuni top club nostrani come Inter e Napoli dovrebbero cambiare portiere nell’anno che verrà. Secondo il portale Fichajes.net il classe ’92 è destinato alla Saudi Pro League. Già forti e molto intriganti le proposte in arrivo dall’Arabia, con alcuni club pronti a ricoprire d’oro Alisson pur di convincerlo a sbarcare nel campionato mediorientale, dove già giocano alcuni suoi ex compagni come Firmino, Mané e Fabinho.

Una scelta che l’ex Roma e Internacional sembra pronto a prendere in considerazione, anche perché consapevole che il Liverpool ha già scelto il suo sostituto. Dal 2025 sarà il georgiano Giorgi Mamardashvili a difendere i pali dei Reds, un talento già bloccato e tenuto in prestito a Valencia prima del grande salto in Premier League. A meno di colpi di scena, Alisson è diretto verso l’Arabia Saudita, dove potrà concludere la carriera con un contratto a peso d’oro.