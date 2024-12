Contro chi gioca il Milan ai quarti di Coppa Italia: ecco il prossimo avversario

Qual è l’avversario del Milan ai quarti di finale di Coppa Italia? Dopo aver superato il Sassuolo, ecco il prossimo ostacolo

Il Milan è ai quarti di Coppa Italia dopo aver superato, senza patemi, il Sassuolo agli ottavi. Risultato roboante a San Siro: 6-1, e tifosi soddisfatti. Della vittoria sì, ma anche dello spettacolo: quando la squadra gira, gli uomini di Paulo Fonseca sanno come poter garantire qualità e divertimento. Certo, l’avversario è di una categoria inferiore, ma in passato il Milan partite come questa le ha sempre sofferte.

A proposito: c’è stato un chiaro ed evidente cambio di tendenza. Fonseca ha infatti deciso di schierare una formazione sì con dei cambi, ma non così tanto: Leao, Fofana e Reijnders nella formazione titolare con l’obiettivo di sbloccarla e chiuderla il prima possibile. Mission complete. Così è andata, e il Milan ha risolto la pratica. Doppietta per Chukwueze, gol spettacolare di Reijnders, rete anche di Calabria e gioia per Abraham: insomma, una festa. Ora però le cose si fanno più serie, a partire dai quarti di finale di questa competizione. Che il Milan non vince da 21 anni: è il caso di rimediare, e quest’anno potrebbe essere quello buono.

Milan ai quarti di Coppa Italia, quando si gioca

Ma contro chi giocherà il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia? L’avversario non è ancora ufficiale, bisognerà aspettare le prossime partite ma sappiamo il tabellone e quindi qual è la partita da guardare con attenzione per sapere chi affronterà la squadra rossonera.

La vincente fra Roma e Sampdoria, in programma il prossimo 18 dicembre 2024, sarà l’avversario del Milan ai quarti di finale di Coppa Italia. La sfida è in programma il 5 febbraio 2025. C’è tempo quindi per poter preparare con calma questa nuova importante sfida. Come detto, il trofeo manca da troppi anni nella bacheca dei rossoneri e quest’anno c’è l’occasione per rimediare. La Coppa Italia, si sa, non è un trofeo particolarmente redditizio dal punto di vista economico: lo stesso Paolo Scaroni, presidente del club, lo disse in maniera molto chiara lo scorso anno. Ma il Milan è il Milan, e per rispetto della propria storia deve sempre giocare per vincere, qualsiasi sia la competizione. Se c’è l’opportunità di portare a casa questa coppa, deve provare a farlo. Per fortuna è questa la mentalità di Paulo Fonseca, che ha dimostrato anche stasera di non sottovalutare nessun tipo di ostacolo scegliendo giocatori importanti anche nei cambi.