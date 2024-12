De Paul pronto a dare l’ok: torna in Serie A a giugno

Rodrigo De Paul può tornare in Serie A dopo diverse stagioni all’Atletico Madrid: il ciclo con Simeone sembra essere arrivato al termine

Il centrocampista argentino ha vinto tutto con la Nazionale e con i “colchoneros” e ora potrebbe cambiare aria. Sulle sue tracce c’è una big del campionato italiano. Un mxi affare che può andare in porto a giugno.

Il calcio italiano ha perso ormai da anni uno dei centrocampisti più forti in circolazione. Rodrigo De Paul aveva incantato con la maglia dell’Udinese, trovando una consacrazione che a Valencia era mancata. Le sue prestazioni lo hanno portato ad essere un perno della nazionale argentina campione del mondo in Qatar e vincitrice nel mentre di due Coppe America. Con l’Atletico Madrid di soddisfazioni se ne è tolte molte, sotto la guida del connazionale Simeone. Vittoria della Liga, grandi campagne europee e una competitività costante ai massimi livelli.

Il contratto di De Paul con l’Atletico Madrid scadrà il prossimo 30 giugno 2026, quindi fra poco più di un anno e mezzo. I colchoneros non sembrano orientati ad allungargli l’accordo e per questo il ragazzo si starebbe guardando intorno. Classe ’94, De Paul sembra ancora poter dare molto nella sua carriera, magari proprio con un ritorno in Italia.

L’Inter pensa a De Paul per giugno: Inzaghi lo vuole strappare a Simeone

Chi sta facendo un pensiero a Rodrigo De Paul è Beppe Marotta, che vorrebbe regalarlo a Simone Inzaghi per la prossima stagione. All’età di 30 anni ha quell’esperienza che serve ai nerazzurri, soprattutto se dovesse andare a sostituire un big come Barella o Mkhitaryan. Il primo potrebbe finire sul mercato per motivi di bilancio, portando una maxi plusvalenza. Il secondo, ormai alla soglia dei 36 anni potrebbe non essere più in grado di dare quel contributo straordinario visto finora.

Ausilio e Marotta sono sempre bravi a muoversi con il giusto anticipo e anche questa volta vogliono anticipare la concorrenza. Per De Paul ci sono già state delle richieste dalla Premier, ma il suo feeling con la Serie A è rimasto intatto e la presenza di campioni come Lautaro Martinez possono aiutarlo a sposare la causa nerazzurra. Ad un anno dalla scadenza potrebbe costare sicuramente meno del suo valore originario, stimato oltre i 20 milioni di euro. Inzaghi sogna una mediana di assoluta qualità.