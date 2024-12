La scelta a centrocampo è fatta: arriva il primo rinforzo per Fonseca

La decisione del Milan per il centrocampo nel mercato di gennaio: per Fonseca ecco il primo “rinforzo”

Il Milan prepara in questi giorni l’importante sfida di venerdì contro l’Atalanta, ormai fra le candidate alla vittoria dello Scudetto. Si gioca a Bergamo, pochi giorni dopo la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, e questo rende tutto ancor più difficile. Ai rossoneri serve un’impresa per fare risultato, ma vincere sarebbe fondamentale per rientrare concretamente nella corsa Champions e, perché no, in quella per il titolo, che resta ancora apertissima.

La partita che si giocherà fra pochi giorni contro l’Atalanta è solo uno dei tanti difficili impegni che dovrà affrontare il Milan in questo mese di dicembre. Paulo Fonseca ha a disposizione una rosa lunga e con tante opzioni, e questo è anche merito del suo staff che ha invertito la tendenza negativa per quanto riguarda gli infortuni. Gennaio però si avvicina ed è necessario pensare a qualche innesto in alcuni reparti, in particolar modo due: la difesa, con la ricerca di un possibile quinto centrale, e il centrocampo, ma per quanto riguarda quest’ultimo verranno fatte prima delle valutazioni.

Milan, la decisione del club: ecco il “nuovo acquisto” a centrocampo

Questa è una settimana importante perché, come aveva annunciato Zlatan Ibrahimovic prima del match con lo Slovan Bratislava, rientrerà Ismael Bennacer a Milanello per allenarsi e ritrovare la condizione. L’algerino, out da inizio settembre in seguito ad un’operazione al polpaccio, ha recuperato dall’infortunio e adesso deve lavorare per tornare a regime e mettersi a disposizione della squadra.

Bennacer è stato un elemento importante per Fonseca durante l’estate, tant’è che è stato fra i protagonisti per rendimento. C’è stato però un momento, soprattutto nelle ultime settimane di agosto, durante il quale si ragionava sulla possibile cessione in Arabia Saudita. Offerte concrete però non ne sono arrivate e l’ex Empoli è quindi rimasto in rossonero. Purtroppo l’infortunio in Nazionale non gli ha permesso di dare il suo apporto e questo ha costretto Youssouf Fofana agli straordinari. Ormai però il peggio è alle spalle: l’algerino tornerà presto in campo e, per ruolo e per caratteristiche, potrebbe essere lui il “nuovo acquisto” a centrocampo che potrà dare un po’ di riposo all’ex Monaco. Addirittura, i due potrebbero giocare anche insieme, così da liberare Reijnders in una posizione più avanzata. Su Bennacer però ci sono sempre incognite dal punto di vista fisico: se darà segnali positivi fin da subito, allora il Milan potrebbe decidere di rinunciare ad un acquisto e rinviare la questione in estate, quando si proverà a prendere Samuele Ricci del Torino.