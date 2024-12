Le parole di Federer commuovono il mondo del tennis: tutti senza parole

Un messaggio da brividi quello di Roger Federer, il tennista svizzero ha commosso tutti con le sue bellissime parole

Roger Federer è considerato da molti come il più grande tennista di sempre. Opinioni soggettive, ma una cosa è certa: lo stile di gioco dello svizzero è unico al mondo, impossibile da emulare. Si è ritirato ormai da diversi anni e, con il passar del tempo, tutta la sua grande era sta per finire: anche Rafa Nadal negli ultimi mesi ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e ora, dei famosi big tre, resta solo Novak Djokovic, che per adesso non ha alcuna intenzione di smettere.

Djokovic è consapevole però che il tempo passa anche per lui e che i giovani, come il nostro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si stanno facendo strada. Anche per lui quindi sono gli ultimi attimi di tennis, che ha già scelto, insieme al suo staff, di centellinare con cura: giocherà solo gli slam più importanti e i tornei Atp. Non poteva però rinunciare al match di esibizione che si è giocato a Buenos Aires contro Juan Martin del Potro, un altro storico tennista che ha deciso di ritirarsi. In Argentina ha giocato l’ultima partita contro Djokovic ed è stata una serata piena di lacrime ed emozioni.

Il messaggio di Federer per Del Potro, parole da brividi

“Non conosco una persona che non lo ami“, ha detto lo stesso Djokovic di Del Potro. E ha poi aggiunto: “Un esempio per tutti noi, ma la sua più grande vittoria è essere una persona meravigliosa“. Parole da brividi quelle del serbo, ma non sono state le uniche con così tanta forza emotiva nei confronti del collega che ha deciso di ritirarsi. E qui torniamo a Federer, che ha mostrato tutta la sua classe anche in questa situazione.

Al termine della sfida di esibizione contro Djokovic, a Del Potro è stato dedicato un video con i messaggi dei suoi colleghi. E fra questi c’era anche quello, appunto, dello straordinario campione svizzero. Che ha commosso tutti con queste parole: “So che questo sarà un momento molto speciale per te. Sei stato un giocatore e una persona molto speciale per il mondo del tennis, e spero che questo momento sia bello in cui festeggi, non triste. Noi tutti dobbiamo fare il prossimo passo nella vita e penso che il meglio per te debba ancora venire, Juan Martín. Spero che le persone in Argentina festeggino con te e che tu stia vivendo un momento speciale con Novak vicino a te, ma voglio che tu sappia che ti sto pensando in questo momento e ti auguro il meglio. È stato un onore e un piacere giocare contro di te e passare del tempo con te fuori dal campo. Ti auguro tutto il meglio e sono sicuro che ci vedremo presto“.