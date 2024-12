L’ex bomber del Milan riparte da Venezia: l’affare si chiude a gennaio

Il calciatore dopo tanta panchina è pronto a lasciare la Lombardia e a trasferirsi al Venezia di Eusebio Di Francesco

Quattro presenze per un totale di 180 minuti, senza gol e assist, ma con una ammonizione. E’ questo il magro bottino dell’attaccante classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Milan, che ora sta faticando terribilmente a ritagliarsi il suo spazio nel massimo campionato italiano.

Per Andrea Petagna, che ha collezionato una presenza anche in Coppa Italia, l’avventura al Monza di Alessandro Nesta appare ormai agli sgoccioli. Il giocatore, infatti, è pronto a cercare fortuna altrove. Si preannuncia così l’ennesimo prestito di una carriera che non è riuscita a decollare come molti pensavano. L’attaccante, esploso di fatto all’Atalanta (ma ha fatto molto bene soprattutto alla Spal)ha vestito anche la maglia del Napoli, prima di trasferirsi al Monza, che lo ha ceduto in prestito al Cagliari. Quest’anno è rimasto in Brianza, ma tra problemi fisici, di varia natura, e scelte tecniche di Alessandro Nesta, il campo lo ha visto davvero poco.

Calciomercato Monza, il Venezia pensa a Petagna

Petagna ha ancora un contratto importante con il Monza, fino al 30 giugno 2026. A gennaio, però, è pronto a trasferirsi altrove per provare a rilanciarsi, con la formula del prestito. Il Venezia che cerca nuovi gol, infatti, vorrebbe scommettere su di lui.

I brianzoli così si trovano davanti ad un bivio: è vero, infatti, che Andrea Petagna è ormai un calciatore ai margini del progetto, ma c’è comunque il rischio concreto di andare a rafforzare una diretta concorrente per la salvezza.In questo momento gli uomini di Eusebio Di Francesco, infatti, si trovano all’ultimo posto in classifica, con otto punti, frutto di due pareggi e due vittorie. Sono ben dieci, invece, le sconfitte, con undici gol fatti e venticinque subiti. Il Monza è lì ad occupare la penultima piazza, con soli due punti in più del Venezia: la squadra di Alessandro Nesta, che di reti ne ha subite solamente diciassette e fatte dodici, ha invece vinto una sola volta, pareggiandone sette. Sono dunque sei i ko. Michael Svoboda, Kofod Magnus Andersen, Gianluca Busio, Egil Mikael Ellertsson e Gaetano Oristano sono i giocatori ad aver segnato una volta. Sono due invece le reti di Nicolussi Caviglia Hans; quattro quelle di Joel Pohjanpalo