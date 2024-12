Milan, 6 gol segnati a San Siro: l’ultima volta con Montella, la formazione in campo

Era da tanto tempo che i rossoneri non arrivavano a realizzare 6 reti in un match casalingo: l’ultima occasione nel 2017.

È finita in goleada la partita di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo: 6-1 il risultato finale a San Siro. Dopo 23 minuti la squadra di Paulo Fonseca era già sul 4-0, discorso qualificazione archiviato. Prestazione convincente, anche se contro degli avversari che giocano in Serie B e che sono scesi in campo con tante riserve. Non c’è da esaltarsi, però va detto che si sono viste diverse buone cose in campo e una vittoria porta sempre un po’ di entusiasmo, utile in vista del big match di venerdì contro l’Atalanta a Bergamo.

L’ultima volta in cui il Diavolo aveva realizzato almeno 6 gol in una partita è stata Torino-Milan 0-7 di campionato del 12 maggio 2021. Andarono in gol Theo Hernandez (doppietta), Franck Kessie, Brahim Diaz e Ante Rebic (tripletta). Quella stagione terminò con la vittoria dello Scudetto proprio nel match contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. Per quanto concerne la Coppa Italia, l’ultima volta in cui erano state segnate almeno 6 reti risale al 2 settembre 1992: la squadra allora allenata da Fabio Capello si impose 6-2 sul campo della Ternana nel ritorno dei Sedicesimi (andata 4-0 a San Siro).

Milan, la goleada allo Shkendija nel 2017: chi c’era

A San Siro non si vedevano 6 gol del Milan dal 17 agosto del 2017, quando all’andata dei playoff di Europa League ci fu un trionfo 6-0 sullo Shkendija. Ai tempi la squadra era guidata da Vincenzo Montella, vincitrice anche al ritorno (1-0) in Macedonia. Quella fu l’estate del dispendioso calciomercato sostenuto dalla proprietà cinese, insediatasi nel marzo precedente e che sorprese tutti facendo investimenti impensabili per l’allora bilancio societario. Infatti, quelle spese hanno poi creato dei problemi all’equilibrio dei conti, già precario in precedenza. Poi sappiamo tutti com’è finita quella stagione, fallendo l’obiettivo Champions League, e anche che fine ha fatto l’allora “patron” Yonghong Li…

Tornando a quel Milan-Shkendija, i marcatori del match furono i seguenti: André Silva (doppietta), Riccardo Montolivo (doppietta), Fabio Borini e Luca Antonelli. Quella fu anche la serata del debutto del colpo più eclatante della campagna acquisti rossonera, ovvero Leonardo Bonucci, a cui venne pure affidata la fascia da capitano. La sua permanenza a Milano è durata un solo anno, poi c’è stato il ritorno alla Juventus in uno scambio che ha coinvolto Mattia Caldara.

Questa la formazione schierata da Montella a San Siro: G. Donnarumma; Conti (Abate dal 69′), Bonucci, Zapata, Antonelli; Kessie, Montolivo, Calhanoglu (Bonaventura dal 61′); Suso, A. Silva (Cutrone dal 75′), Borini.