Milan, colpo a centrocampo: Moncada pesca in Germania

Le ultime notizie relative al calciomercato del Milan. Il club rossonero è pronto a mettere le mani su un nuovo centrocampista

Nonostante il rientro imminente di Ismael Bennacer, tra i tifosi del Milan si continua a parlare del possibile colpo a centrocampo.

La coperta, d’altronde, è davvero corta e la scelta di mandare in campo sia Fofana che Reijnders, nel match di ieri, come detto in queste ore, può essere visto anche come  un messaggio lanciato da Paulo Fonseca e rivolto ad Ibra e Moncada: “Lui dice sempre di essere a posto, ma sembrano continui segnali di richiesta d’aiuto sul mercato, perchĂ© mettere in campo i due titolari in Coppa Italia significa che non ne ha altri – afferma Francesco Letizia, giornalista di Sporitalia ai microfoni di Zona Rossonera sul canale YouTube di Calciomercato.it -. Così come Loftus-Cheek al posto di Pulisic. Non penso che una persona così scrupolosa come Fonseca possa pensare che mettere l’inglese al posto di Pulisic sia la stessa cosa, ragion per cui dire “io il vice Pulisic non ce l’ho sono costretto a mettere tutt’altro”. Quindi secondo me implicitamente una richiesta d’aiuto c’è, anche se non pubblicamente”.

Milan, Letizia: “Stiller piace molto a Moncada”

Così Francesco Letizia rivela il profilo che piace a Geoffrey Moncada. Il Milan potrebbe tornare a pescare in Germania per rafforzare il reparto mediano.

Anche il noto giornalista non ha alcun dubbio sul puntare sul giocatore: “Mi piace molto Angelo Stiller – prosegue Letizia -, che so che piace molto a Moncada. Può dare al Milan un salto di qualità ulteriore. Bisogna però capire cosa vuole Fonseca. Se una riserva da alternare a Fofana e Reijnders oppure un titolare per portare l’olandese sulla trequarti e spostare Pulisic. Secondo me la squadra oggi rende meglio con l’americano trequartista, quindi se dobbiamo trovare un elemento di rotazione, la storia ci insegna che i giocatori crescono solo se li fai giocare tanto. Un centrocampista serve, ma il livello deve capirlo Fonseca. Se lui è orientato a provare un nuovo equilibrio con due giocatori più difensivi davanti alla difesa spostando Reijnders allora va preso un titolare. Stiller è un buon nome, lo stesso Ricci, anche se non condivido la valutazione. Se invece Fonseca è convinto di tenere Pulisic sulla trequarti, allora serve una riserva, che però deve essere un giocatore che deve avere il giusto spazio”.