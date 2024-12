@ML – Verso Atalanta-Milan, due buone notizie da Milanello: i dettagli

Le ultime da Milanello in vista di Atalanta-Milan, c’è una doppia buona notizia per Fonseca. I dettagli

Il Milan torna a lavoro a Milanello dopo aver archiviato facilmente la questione Coppa Italia. In circa venti minuti, la squadra di Paulo Fonseca ha superato l’ostacolo ottavi di finale: quattro gol al Sassuolo, sei totali, purtroppo uno subito ma per fortuna non fa testo. Sono sette vittorie nelle ultime dieci gare per i rossoneri, due pareggi e una sola sconfitta contro il Napoli: segnali di continuità, ma ora c’è da dimostrarlo contro l’Atalanta in campionato venerdì.

Una partita difficilissima sulla carta visto il momento di forma degli orobici, secondi in classifica dietro solo al Napoli e reduce dalla vittoria, da grande squadra, contro la Roma allo Stadio Olimpico. Insomma, al Milan serve un’impresa a tutti gli effetti per fare risultato: un successo significherebbe mandare a tutto il campionato un segnale fortissimo. Fonseca è pronto a mandare in campo la miglior formazione possibile, cioè la stessa che ha affrontato l’Empoli sabato scorso, con Musah di nuovo nel ruolo di esterno a destra. E dal centro sportivo di Milanello oggi arrivano due ottime notizie.

Come stanno Loftus-Cheek e Sportiello, le ultime

Per Milan–Sassuolo erano assenti per problemi fisici Mike Maignan e Theo Hernandez. Infortuni di poco conto, come aveva anticipato Fonseca nelle ore precedenti alla gara. I due oggi si sono allenati regolarmente a Milanello e sono quindi a disposizione per il match di Bergamo. Un’ottima notizia per la squadra rossonera, che potrà quindi fare affidamento su due calciatori chiave dello scacchiere.

Ieri è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo Loftus-Cheek per un problema fisico: si tratterebbe di una contusione al polpaccio, ed è a rischio per Bergamo. Così come non Marco Sportiello, che ha un’infiammazione al ginocchio. Domani sarà la giornata chiave per stabilire le loro condizioni: se dovessero allenarsi con la squadra, significherebbe pieno recupero. Allenamento personalizzato oggi a Milanello per Ismael Bennacer, che è così tornato a lavorare al centro sportivo dopo il lungo infortunio al polpaccio.