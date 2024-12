Via Tomori, il sostituto è già stato scelto dal Milan: affare in Serie A

Il Milan è già al lavoro per cercare di impostare i colpi necessari sia per la sessione di mercato di gennaio che per quella di giugno.

Una delle priorità in casa rossonera è quella di trovare una nuova pedina da inserire nel centrocampo a disposizione di Paulo Fonseca per completare un reparto che al momento può fare affidamento su Reijnders e Fofana adattando a volte sia Loftus-Cheek che Musah sulla mediana.

Si attende di capire quali siano le condizioni di Ismael Bennacer, prossimo al rientro in casa Milan con l’algerino che arriva da un lungo infortunio giunto dopo pochi mesi dal recupero da un altro stop. La sensazione è che il club non voglia però trovarsi in una situazione di difficoltà nella seconda parte di stagione e si proverà a chiudere un colpo per mettere a disposizione del tecnico portoghese un altro centrocampista. Nel frattempo però, si pensa anche a quelle che saranno le mosse in difesa con Tomori che potrebbe salutare i rossoneri al termine della stagione.

Calciomercato, Tomori può salutare: colpo in difesa dalla Serie A

Il Milan si è inserito nella corsa a Sam Beukema in vista della prossima stagione. I rossoneri hanno messo nel mirino il difensore del Bologna che piace molto anche alla Juventus di Thiago Motta ed al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il centrale dei rossoblu si sta confermando in questa prima parte di stagione come uno dei migliori del campionato ed è uno dei punti di forza della squadra di Vincenzo Italiano. La Juventus, che deve sostituire l’infortunato Bremer, lo ha messo in cima alla lista dei desideri, con il Real Madrid che lo vorrebbe per andare a coprire l’assenza di Militao, anche lui fuori per tutto il resto della stagione.

Il Bologna, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del difensore olandese a stagione in corso e valuta il cartellino del centrale circa 20 milioni di euro. Per lasciarlo partire in inverno però saranno necessari almeno cinque milioni di euro in più. Possibile invece, soprattutto se il Bologna non dovesse centrare la qualificazione alle coppe, che il club emiliano dia l’ok alla sua partenza durante la prossima estate.

L’intenzione del Milan è quella di cedere Tomori, sorpassato nelle gerarchie difensive da tutti gli altri centrali in rosa per poi reinvestire sul calciatore del Bologna. Un affare che potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti tra le due società con i due club che negli ultimi anni hanno chiuso diverse operazioni, da Saelemaekers a Pobega passando per Hodzic.