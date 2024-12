Kessié a centrocampo, ritorno in Serie A e Milan tradito

Frank Kessié potrebbe lasciare l’Al Ahli e tornare in Serie A. Ad attenderlo c’è un top club che lo ha cercato già la scorsa estate

Frank Kessié è stato uno dei tanti calciatori dei top club europei che, nell’estate del 2023, ha accettato una ricca offerta proveniente dall’emergente Saudi League. A convincere il centrocampista ivoriano a lasciare il Barcellona, club cui era approdato a parametro zero dopo l’addio al Milan, è stato l’Al Ahli, una delle tre big del campionato saudita insieme all’Al Hilal e all’Al Nassr.

Nonostante una squadra competitiva, rinforzata con Firmino, Mahrez, Gabri Veiga, Demiral e Edouard Mendy, l’Al Ahli è arrivato terzo lo scorso campionato a 31 punti dall’imprendibile Al Hilal e, anche in quello corso, la situazione non è cambiata di molto con il sesto posto provvisorio a 13 punti di distanza dalla capolista Al Ittihad.

In questi due anni all’Al Ahli, Kessié è diventato un titolare inamovibile della formazione allenata dall’ex Salisburgo Matthias Jaissle che l’ha reso anche capitano del club. Un riconoscimento importante che non esclude, tuttavia, un possibile addio del centrocampista ivoriano a fine stagione qualora non dovesse essere rinnovato l’attuale contratto in scadenza nel 2026.

Kessié torna in Serie A ? Ecco dove potrebbe andare

A 27 anni e con un passato da protagonista in Serie A con l’Atalanta e con il Milan, Kessié può ancora ambire a un ritorno nel campionato italiano, possibilmente in un club che possa farlo tornare anche a disputare la Champions League, competizione nella quale ha esordito proprio con il Milan per poi giocarne un’altra edizione con il Barcellona.

Non é un mistero che Kessié sia un centrocampista molto apprezzato da Antonio Conte. Il Napoli lo ha già cercato l’estate scorsa, provando a inserirlo nella trattativa, poi saltata, che avrebbe dovuto portare Victor Osimhen all’Al Ahli. Napoli che, in precedenza, aveva puntato Kessié anche nel 2022 quando il centrocampista decise di non accettare la proposta di rinnovo del Milan, liberandosi a parametro zero. A spuntarla, alla fine, è stata il Barcellona dove l’ex rossonero è rimasto per una sola stagione.

Considerata la citata scadenza contrattuale con l’Al Ahli, il Napoli potrebbe riprovarci l’estate prossima con più chance di convincere il club arabo, qualora la volontà di Kessié sia quella di tornare a cimentarsi con un campionato più competitivo. Le caratteristiche dell’ivoriano, abile in regia e con spiccate doti di interdizione e inserimento, lo rendono l’alternativa giusta per andare a rinforzare un centrocampo già molto competitivo che Conte vuole potenziare ulteriormente con il possibile ritorno in Champions dei partenopei.

Lo stesso allenatore è stato chiarissimo a riguardo nelle dichiarazioni post match di domenica scorsa, seguite alla vittoria con il Torino. “Se dovessimo andare in Europa, questa rosa dovrebbe essere rinforzata, lo deve sapere il presidente“, questo il messaggio inviato da Conte a De Laurentiis in uno scenario che, al momento, ha davvero molte possibilità di concretizzarsi.