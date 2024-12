La curiosa rivelazione su Sinner, svelato il suo piatto forte in cucina

La rivelazione su Sinner fa impazzire i tifosi: svelata la sua grande qualità in cucina, lo ha detto un collega amico

Jannik Sinner si è regalato un 2024 da sogno, concluso con la vittoria degli Atp di Torino e della Coppa Davis, per il secondo anno di fila, con l’Italia. Successi che lo hanno confermato come numero uno al mondo, e non ha nessuna intenzione di mollare la presa nonostante dietro di lui ci sia una lunga e forte fila. Adesso per lui sono giorni di meritato riposo nella sua casa di Monaco; dopodiché, ha già deciso dove svolgerà la preparazione invernale.

Sulla scia dei più grandi tennisti, Sinner ha scelto di andare a Dubai: la partenza è prevista intorno al 7 dicembre, rientrerà a casa soltanto per festeggiare il Natale prima di imbattersi nella nuova lunga e faticosa stagione. Fra i primi impegni ci sarà il torneo Atp 500 in Qatar: si giocherà durante il mese di febbraio ed è stata già annunciata come “Un’edizione leggendaria: ai nastri di partenza infatti si presenterà il numero 1 del mondo Jannik Sinner!“. Insomma, è già tutto programmato, come fanno solo i più grandi. Sinner però non è solo tennis: ha anche tante altre passioni e fra queste, un po’ a sorpresa, c’è anche la cucina, come ha rivelato un suo “nuovo” amico.

La rivelazione su Sinner, ecco cosa ha fatto con Draper

Durante gli Atp dell’ultima stagione, sui campi è nata un’amicizia fra Sinner e Jack Draper, che hanno parlato pubblicamente della loro stima reciproca turare la tournée in America, durante la quale hanno giocato insieme in doppio a Montreale e poi si sono affrontati in semifinale agli US Open. Nel corso dei mesi i due si sono tenuti in contatto e, nel corso di un’intervista a The Guardian, il tennista di Sutton ha fatto una curiosa rivelazione sulla… cucina di Sinner.

“Non sapevo cucinare niente. Lui è italiano, quindi ho pensato che sapesse fare la pasta. Avrei dovuto semplicemente chiederlo a mia madre, ma non l’ho fatto. Mi ha cucinato una buona pasta e mi ha insegnato a farla“. Insomma, oltre ad essere un grande tennista, Sinner è anche uno straordinario cuoco. Da buon italiano qual è, non poteva che preparare la pasta al suo nuovo amico. Insomma, la curiosità ha colto di sorpresa i tifosi: le parole di Draper hanno fatto velocemente il giro del web e in molti ne stanno parlando. Quante qualità nascoste scopriremo ancora del numero uno al mondo?