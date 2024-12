La decisione ora è ufficiale: cambia la data della partita di campionato

E’ arrivata la decisione in vista della prossima partita di campionato, che andrà in scema domenica sera. La sfida è stata anticipata

Sono già due le partite rinviate a data da destinarsi in Serie A. L’ultima è chiaramente quella relativa a Fiorentina e Inter, che si stava disputando al Franchi di Firenze domenica scorsa.

Sfida interrotta al sedicesimo minuto di gioco, sul risultato di zero a zero, per via del malore in campo di Edoardo Bove. Il match valevole per la quattordicesima giornata andrà chiaramente recuperato, facendolo ripartire dal diciassettesimo. Ora va chiaramente trovata una data. Molto dipenderà dal cammino in Europa e in Coppa Italia delle due squadre, ma è molto probabile che si scenda in campo a febbraio. Il secondo mese dell’anno è anche quello cerchiato in rosso per il recupero di Bologna-Milan, che era stata rinviata per la decisione del sindaco emiliano dopo l’alluvione di qualche giorno prima, che aveva colpito la città. A subire dei cambiamenti sarà anche una partita del prossimo turno: le attenzioni sono su Triestina-Vicenza, che cambia d’orario per motivi di ordine pubblica.

Triestina-Vicenza, cambia l’orario: ecco la decisione della Lega Pro

Cambia l’orario della partita tra la Triestina e il Vicenza, in programma il prossimo otto dicembre. La gara, che si sarebbe dovuta giocare nel primo pomeriggio, andrà in scena all’ora di pranzo.

A comunicarlo è stata chiaramente la Lega Pro, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: “La Lega Pro, preso atto del Provvedimento del Prefetto di Trieste – Prot. Uscita n. 0070992 del 02/12/2024 – attraverso il quale viene disposto l’anticipo alle ore 12.30 dell’8 dicembre 2024 della gara in oggetto in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica, dispone che la gara Triestina-L.R. Vicenza, in programma domenica 8 dicembre 2024 presso lo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste, abbia inizio alle ore 12.30, anziché alle ore 17.30”.

Sarà un vero e proprio testa-coda, valevole per la diciottesima giornata del Girone A di Serie C. Il Vicenza si presenterà al Nereo Rocco da seconda della classe e con i suoi suo quaranta punti, frutto di ben dodici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Per i padroni di casa sarà, dunque, una partita davvero complicata: la Triestina è ultima con soli sette punti, avendo vinto una sola volta e pareggiato cinque. Sono, dunque, undici i ko, ma i biancorossi hanno pure un punto di penalizzazione per decisione della federazione.