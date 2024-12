La scelta è fatta: il Milan vuole lui a gennaio

Cambiano i programmi del Milan per il mercato di gennaio: la scelta è stata fatta

Il Milan di Paulo Fonseca è tornato a correre in campo. E forse anche sul mercato. Più passano le settimane, più si chiariscono in società quali possono essere gli obiettivi stagionali, e anche quali possono essere i calciatori funzionali per raggiungere tali obiettivi. La sensazione è infatti che a gennaio qualcosa si farà. Soprattutto in un reparto in cui un rinforzo importante sembra necessario.

Contro Empoli e Sassuolo si è rivisto un Milan pimpante e gagliardo in fase offensiva, a dimostrazione di come le cose stiano funzionando bene in attacco. Non è quello il reparto che maggiormente sembra preoccupare i tifosi e il tecnico portoghese, in questa fase della stagione.

È altrove che il club dovrebbe quindi intervenire per cercare di rendere la rosa più competitiva anche sulla lunga distanza, per tentare una clamorosa rimonta in campionato o magari per puntare con forza a un exploit in Champions.

Il centrocampo, così com’è, continua a destare preoccupazioni, ed è per questo motivo che la dirigenza si sarebbe messa al lavoro per provare un colpo importante già nel prossimo mercato invernale.

Milan, la decisione è stata presa: colpo a centrocampo, spunta l’identikit

Sgombriamo il campo da equivoci: non è a gennaio che si comprano i top player, i pilastri su cui costruire un’intera stagione, o magari il futuro del club rossonero. Lo sa bene anche la dirigenza milanista, che da questo punto di vista non sembra disposta a farsi illusioni.

Arriverà a gennaio, con tutta probabilità, un rinforzo a centrocampo. Non sarà però un big in difficoltà, magari pronto a rilanciarsi proprio in rossonero. Né tanto meno si scommetterà su un profilo proveniente dall’estero, per evitare che l’ambientamento possa costare tempo e punti a Fonseca.

Come riferito da MilanZone, il centrocampista in arrivo sarà un giocatore che conosce il nostro campionato e che possa sedersi serenamente in panchina, risultando utile e prezioso all’occorrenza, senza mettere particolari pressioni all’allenatore.

Da questo punto di vista, il profilo ideale continua a sembrare a molti quello di Morten Frendrup, regista e tuttofare del Genoa, uno dei migliori centrocampisti per rendimento negli ultimi quindici mesi in Serie A. In alternativa, resta aperta la pista che porterebbe a Reda Belahyane, centrocampista franco-marocchino che tanto bene sta facendo quest’anno con la maglia del Verona.

Due profili giovani, differenti ma tra loro ma dal grande potenziale, adatti per rinforzare immediatamente la rosa rossonera senza dover in alcun modo mettere pressione sugli attuali titolari.

E se non sarà uno dei due, la sensazione è che comunque l’identikit per il mercato di gennaio possa portare su un calciatore di questo tipo, pronto all’uso ma senza grandi pretese, rinviando le grandi manovre al prossimo giugno.