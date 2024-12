Quasi al Milan, ora rischia il licenziamento: decisione a breve

Un allenatore che era stato a un passo dall’approdare sulla panchina rossonera potrebbe perdere il posto a breve: inizio di stagione davvero difficile.

Ci sono stati più tecnici che il Milan ha valutato prima di puntare definitivamente su Paulo Fonseca per il post Pioli. Tra questi non c’era Antonio Conte, invocato da tanti tifosi e che sarebbe approdato più che volentieri a Milanello. Invece, nella lista ce n’era un altro che alla società piaceva e che i tifosi non volevano.

Ci riferiamo a Julen Lopetegui, che alcune fonti giornalistiche avevano dato vicinissimo al club rossonero: si parlava di accordo triennale da circa 4 milioni di euro netti annui. Quando trapelò la notizia, tanti milanisti insorsero sui social network e in breve tempo diventò virale l’hashtag #Nopetegui. Alla fine lo spagnolo è stato messo da parte e si è comunque “consolato” firmando con il West Ham, dove ha sostituito David Moyes. La Premier League non è una novità per lui, avendo già allenato il Wolverhampton nella stagione 2022/2023, subentrando a Steve Davies e salvando la squadra dalla retrocessione.

Lopetegui delude il West Ham: i nomi dei possibili sostituti

Nonostante un buon calciomercato estivo da parte degli Hammers, i risultati sul campo sono stati al di sotto della aspettative. In campionato i punti conquistati sono 15 in 14 giornate, in classifica occupano il 14° posto con 6 punti di margine sulla zona retrocessione e 7 di distacco dalla zona Europa. La situazione non è drammatica, però la dirigenza del West Ham si aspettava di vedere risultati migliori. La vittoria sul Newcastle United aveva ridato fiducia all’ambiente, però nelle ultime due giornate sono arrivati i KO contro l’Arsenal e il Leicester City.

La sconfitta contro la squadra di Ruud van Nistelrooy ha portato il club londinese a mettere davvero in discussione Lopetegui. Secondo quanto rivelato da The Athletic, il consiglio di amministrazione si sta confrontando sul suo futuro. Non è stata fissata una scadenza per prendere una decisione, si stanno valutando tutte le opzioni. Nella prossima giornata di Premier League gli Hammers affronteranno il Wolverhampton, penultimo in classifica. Un nuovo fallimento costerebbe sicuramente la panchina all’allenatore spagnolo. Stanno già trapelando i nomi di alcuni tecnici che potrebbero prendere il suo posto.

Improbabile l’ingaggio di Massimiliano Allegri, sembrano essere Kasper Hjulmand e Roger Schmidt i principali candidati. Lo riporta Sky Sport Deutschland.