Rafa Leao quota 20, Fonseca lo sprona: “Non deve essere soddisfatto…”

Fonseca crede molto nel talento di Leao e gli ha riservato alcune parole importanti alla vigilia del big match a Bergamo.

Da un po’ di partite stiamo vedendo un Rafael Leao diverso in campo. Sia sotto l’aspetto tattico che della concentrazione e dell’impegno è un giocatore che sta piacendo di più per come sta in campo.

Forse Paulo Fonseca è finalmente riuscito a trovare la chiave giusta per spingere il numero 10 del Milan a fare il definitivo salto di qualità. L’allenatore rossonero ha spiegato di aver cambiato approccio nei confronti del giocatore. Dopo aver adottato una prima strategia che non ha portato i risultati sperati, è passato ad un’altra che invece ne sta producendo. Venerdì sera c’è la difficile partita di Serie A contro l’Atalanta e sarà un banco di prova importante sia per Leao che per il resto della squadra.

Milan, Leao non deve accontentarsi: parola di Fonseca

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini stanno disputando una grande stagione, sono forti sia difensivamente che offensivamente. Normale aspettarsi una grande prestazione soprattutto dai calciatori di maggiore qualità, Rafa è tra questi. Le sue abilità palla al piede possono mettere in grande difficoltà la retroguardia avversaria e sarà importante anche il suo sacrificio in fase difensiva, quando necessario. Al suo repertorio ha aggiunto un po’ di imprevedibilità tattica, dato che non fa più l’esterno che sta fisso sulla fascia e si accentra spesso, divenendo un pericolo anche dentro il campo. Deve ancora affinare i movimenti e alcune giocate, però è sulla giusta strada per diventare un giocatore maggiormente completo e ancora più incisivo.

Fonseca nella conferenza alla vigilia di Atalanta-Milan ha speso parole importanti per il suo connazionale e il suo miglioramento: “È una realtà. Ma penso che abbia il margine per migliorare. Ha fatto bene nelle ultime partite, anche nell’atteggiamento difensivo. Però non sono totalmente soddisfatto, perché credo che abbia le capacità per fare meglio. Nella sua testa deve esserci sempre la volontà di fare meglio. Ha segnato 5 gol e deve avere nella testa di doverne fare 20, perché ne ha la capacità. Quando ci sono le capacità, dobbiamo esigere di più da noi stessi. Io credo che lui non debba mai essere soddisfatto di ciò che ha fatto ed essere ambizioso per poter fare meglio, ne ha le capacità. È sulla strada giusta“. Parole giuste quelle del mister.