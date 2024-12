Se lo prende De Zerbi, colpo Marsiglia in Serie A

De Zerbi lo chiama e lui è pronto a rispondere, addio alla Serie A per l’ex protagonista che può ora diventare un giocatore del Marsiglia.

Dopo il periodo complicato, soprattutto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, il Marsiglia di Roberto De Zerbi sembra tornato in carreggiata. Quattro vittore consecutive in campionato, in altrettanti match, per la società francese che in questo momento sta confermando di essere la principale inseguitrice del Paris Saint Germain.

Lotta scudetto che sebbene non sia serratissima, il PSG ha ben otto punti di vantaggio, potrebbe comunque regalare delle sorprese da qui alle prossime settimane. Soprattutto perché i parigini non se la passano bene in Champions League e più avanti, poiché sono costretti a rincorrere, potrebbero lasciare qualche punto per strada. Se il Marsiglia continuerà così potrebbe anche sferrare il grande colpo.

Soprattutto perché gennaio è alle porte e qualche rinforzo in più non guasterebbe di certo, la società ne è consapevole e a quanto pare sembra già disposta a dare una mano in più al proprio allenatore. Nuovo colpo a centrocampo per De Zerbi che potrebbe veder arrivare un calciatore proprio dalla Serie A. A mandarglielo può essere la Juventus.

Calciomercato Serie A, se ne va al Marsiglia: lo prende De Zerbi

Obiettivo sfoltire la rosa da parte della compagine bianconera che appare piuttosto folta, specialmente a centrocampo dove non solo non tutti hanno lo stesso spazio ma dove c’è anche qualcuno che è finito fuori rosa. Questo è il caso di Arthur che dopo non essere stato riscattato dalla Fiorentina è tornato alla base. Gennaio sarà un momento fondamentale per vendere il suo cartellino.

Con Vincenzo Italiano, nel centrocampo viola, fece molto bene e nonostante un centrocampo da rifare, la Fiorentina ha preferito investire su altri nomi. Uno smacco per la Juve che è così andata incontro ad una separazione interna con il brasiliano: nessuna partita quest’anno per l’ex Barcellona che farebbe meglio a riprendere in mano la propria carriera. Da quel che emerge a fornirgliela potrebbe essere proprio il Marsiglia.

Quella allenata da De Zerbi non è però l’unica società sulle tracce del brasiliano classe 1996 che è seguito anche dal Benfica e da almeno un paio di club spagnoli, come ad esempio Girona e Real Betis. La richiesta della Juve, che spera di salutarlo prima di cederlo a costo zero tra un anno e mezzo, visto che è costato circa 80 milioni, oggi è inferiore ai 10 milioni.