Telefonata Galliani-Ibrahimovic: lo scambio si chiude a gennaio

Possibile affare di mercato tra Milan e Monza in vista della sessione invernale di trattative con Zlatan Ibrahimovic e Adriano Galliani che hanno avuto i primi contatti telefonici.

Il calciomercato si avvicina a grandi passi con la finestra invernale di trattative che si aprirà con l’arrivo del nuovo anno. Milan e Monza, spesso al lavoro insieme per alcune operazioni, potrebbero presto chiuderne un’altra.

Manca poco alla metà della stagione in corso ed i club potranno apportare dei correttivi alle proprie rose con operazioni di mercato volte a migliorare quelle lacune messe in mostra nella prima parte di campionato. In casa Milan le idee appaiono chiare e, nonostante il prossimo ritorno in campo di Ismael Bennacer dopo il lungo infortunio, il club è pronto ad intervenire per mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo centrocampista.

Calciomercato, possibile scambio tra Milan e Monza: primi contatti

Il Milan segue con attenzione l’evoluzione di Warren Bondo, centrocampista francese del Monza che sta facendo molto bene agli ordini di Alessandro Nesta. Il giovane transalpino rappresenterebbe un colpo importante per la linea mediana rossonera con Fonseca che avrebbe un’alternativa a Youssouf Fofana.

Durante il mese di gennaio il Milan vorrebbe evitare spese esagerate e Bondo potrebbe arrivare in rossonero per una somma intorno agli otto milioni di euro. L’intenzione del club meneghino è però quella di provare ad abbassare le richieste del Monza con l’inserimento di un prestito secco di uno dei migliori giovani presenti in rosa.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe mettere sul piatto il prestito di Kevin Zeroli con il giovane centrocampista classe 2005 che sta facendo molto bene quando viene impiegato da Daniele Bonera nella formazione del Milan Futuro in Serie C. Per Zeroli era già giunto l’esordio in prima squadra agli ordini di Stefano Pioli durante la scorsa stagione attirando l’attenzione di altri club come Como ed Empoli. Il Monza di Galliani lo segue con attenzione e potrebbe chiedere il prestito di sei mesi del cartellino del giocatore con la promessa di prolungarlo per un altro anno in caso di salvezza.

Il Milan inizia quindi a guardarsi intorno per cercare il centrocampista che possa sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca in vista della seconda parte di campionato. Bondo piace molto anche se il sogno resta Samuele Ricci. Per quello che riguarda la mezzala della nazionale italiana ogni tipo di discorso potrebbe essere rimandato alla prossima stagione cercando di sfruttare la scadenza del suo contratto prevista per giugno 2026.