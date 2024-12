Vergogna Schumacher, la rivelazione lascia di sasso i tifosi

Michael Schumacher è stato coinvolto in una bruttissima vicenda che ha lasciato di sasso tutti i suoi tifosi oltre che la sua famiglia

Il pilota tedesco è sempre al centro di molte speculazioni per quanto riguarda la sua salute e il percorso di recupero che sta intraprendendo per tornare in buone condizioni. L’ultimo episodio ha sconvolto davvero il mondo intero.

Se c’è una cosa che non è mai cambiata da quel tragico incidente sulle nevi di Meribel è l’atteggiamento della famiglia Schumacher. La moglie Corinna ha sempre mantenuta altissima la privacy sul marito, non permettendo quasi a nessuno di avvicinarsi alla loro residenza sul lago di Ginevra e diffondendo pochissime notizie in merito. Tutto quello che sappiamo è stato filtrato dai suoi cari o da amici fidati (vedi Jean Todt) che hanno avuto la possibilità di andarlo a trovare. Purtroppo questa cortina di ferro informativa ha fatto crescere di molto le speculazioni e anche la ricerca di notizie a tutti i costi.

In molti si sono avventurati in scoop improbabili o nel tentativo di scattare foto di soppiatto. Vista la grande fame di news il valore di ogni scatto o informativa esclusiva è salito a dismisura diventando un vero e proprio business per specializzati. Ecco quindi che il fatto di cronaca che ha sconvolto la Germania qualche tempo fa non deve sconvolgere più di tanto, ma più che altro far riflettere sull’assurda situazione.

Ricatti alla famiglia Schumacher: cosa è successo nel dark web

Nella seconda metà di giugno, proprio in Germania sono scattati diversi arresti per una tentata estorsione ai danni della famiglia Schumacher. Dopo che l’inchiesta ha mosso altri significativi passi in avanti, in questi giorni è stato pubblicato un reportage del Daily Mail, da cui emergono dettagli scabrosi, che lasciano senza parole.

Dopo il gravissimo incidente sugli sci dello scorso 29 dicembre 2013, Michael Schumacher è avvicinabile solo da persone della sua equipe medica e della sicurezza. Una di queste era Markus Fritsche, scelto come guardia del corpo da Michael un anno e mezzo prima del suo incidente. Dopo 8 anni di collaborazione, la famiglia del Kaiser ha deciso di fare a meno di lui, a quel punto Fritsche ha messo in scena un piano criminale di ricatto.

Secondo quanto rivelato dall’indagine, l’ex guardia del corpo ha chiesto aiuto a Yilmaz Tozturkan e suo figlio, esperti di informatica. In totale hanno raccolto 1500 foto, 200 video e cartelle mediche di Michael Schumacher, minacciando di diffondere il tutto sul dark web (hanno mostrato 4 foto già messe in circolo) e chiedendo un ricatto di 14 milioni di euro per mantenere il silenzio. Dopo essere stati scoperti, però, a giugno sono arrivati gli arresti.