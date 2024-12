Addio al Qatar, ora si prende il Milan: “Torno più forte”

Il calciatore è quasi pronto a dare una mano al Milan. E’ già al centro sportivo di Carnago, fra qualche giorno potrà aiutare Fonseca

E’ tempo di prendersi il Milan, ormai non ci sono dubbi. Il primo ‘colpo’ per Paulo Fonseca ha varcato già i cancelli del centro sportivo di Milanello.

Il calciatore ha lasciato il Qatar, dove ha svolto la riabilitazione ed è sbarcato in Italia, recandosi subito a Carnago, per iniziare l’ultima fase di lavoro differenziato, prima di unirsi al gruppo allenato dal tecnico portoghese. Per Ismael Bennacer è davvero cominciato il conto alla rovescia. Un paio di settimane di riatletizzazione per iniziare poi a lavorare con il resto della squadra.

“Finalmente! Si può andare ovunque nel mondo ma in nessuna parte si sta meglio che a casa, a Milanello. E’ questo che aspetto – afferma l’algerino, nelle riprese del club, indicando il campo del centro sportivo di Carnago -, ma manca poco, in realtà aspetto San Siro, ci siamo quasi. Milanello è il posto più bello del mondo. Quando sei determinato si fa tutto per tornare più forti di prima. Lo farò, torno con fame e determinazione”.

Bennacer pensa solo al Milan: l’estate è lontana

Parole d’amore da parte di Ismael Bennacer, che non vede l’ora di tornare a vestire il rossonero. Sorride chiaramente anche Paulo Fonseca, che potrà finalmente far rifiatare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. D’altronde, come ha sottolineato in conferenza stampa, è l’algerino l’unico che può prendere il posto del francese e dell’olandese.

Le dichiarazioni di Bennacer fanno capire come sia lontana l’estate, quando il Milan ha provato in tutti i modi di cederlo, prima in Arabia Saudita, poi all’Atletico Madrid e al Marsiglia. Oggi una sua partenza è praticamente impossibile, ma al termine del campionato si tireranno le somme e si capirà se sarà davvero arrivato il momento di separarsi. Oggi, però, l’algerino è visto come il primo acquisto nel 2025 del Milan. Se dovesse tornare più forte di prima, come auspicato dallo stesso calciatore, Paulo Fonseca si ritroverebbe ad allenare un altro titolare. Il Diavolo ci spera, ma continua a guardare comunque al mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista da aggiungere in rosa, accontentando così Paulo Fonseca.