Atalanta-Milan in diretta, cronaca e risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Superato il Sassuolo negli Ottavi di Coppa Italia, il Milan è atteso da un big match difficile contro l’Atalanta. Al Gewiss Stadium di Bergamo i rossoneri affrontano una squadra che sta disputando una grande stagione e che ha 9 punti in più in classifica. Paulo Fonseca non ha mai sconfitto Gian Piero Gasperini e stasera spera di rompere il tabù.

Serie A, Atalanta-Milan: la cronaca della partita

Le formazioni ufficiali di Gasperini e Fonseca

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Rui Patrício; Godfrey, Kossounou, Scalvini, Toloi; Brescianini, Palestra, Samardžić, Sulemana; Retegui, Zaniolo. All.: Gritti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: La Penna di Roma.