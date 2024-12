Gol da annullare, la verità di De Ketelaere: “Sto con le mani lì”

Le dichiarazioni di Charles De Ketelaere al termine di Atalanta-Milan ai microfoni di Sky Sport. Immancabile un commento sul gol

Non può che essere contento del gol realizzato contro la sua ex squadra. Charles De Ketelaere è ovviamente felice per aver punti il Milan, ma la sua rete è destinata a far discutere parecchio.

I tifosi del Diavolo sono andati su tutte le furie, fin da subito, poi ci ha pensato Paulo Fonseca ad arrabbiarsi nel post gara, per una direzione arbitrale ritenuta non all’altezza. Il belga, comunque, non può far altro che esultare: “Sono felice per il gol contro il mio ex club, ma sono contento soprattutto per la vittoria – afferma ai microfoni di Sky Sport -. Atalanta da Scudetto? Siamo fiduciosi nel poter vincere tutte le partite. Posizione in campo? Se sto vicino a Thiaw è difficile per me, ecco perché sono andato sull’esterno”. Poi si parla di come all’Atalanta sia cambiato tutto, rispetto all’annata al Milan davvero deludente: “Sono tante cose che mi hanno fatto cambiare. Il fattore principale è legato al fatto che ho maturato un anno di esperienza, ma a Bergamo gioco più alto e sono più libero rispetto a quando ero al Milan e in ogni match mi sento importante per l’Atalanta”.

Atalanta-Milan, De Ketelaere: “Fallo su Theo? Vado in alto”

Arriva, infine, anche la dichiarazione sul gol, che ha fatto arrabbiare tanto i milanisti. Per Charles De Ketelaere ovviamente niente fallo, ma c’è comunque un’ammissione: “Vado in alto, ma naturalmente sto con le mani lì, ma non è fallo quello”.

Anche Gian Piero Gasperini, qualche minuto prima, aveva parlato ai microfoni di Sky Sport. Al tecnico dell’Atalanta era stato chiesto dello sfogo di Fonseca, entrando poi nel merito del fallo di Charles De Ketelaere su Theo Hernandez, in occasione del primo gol dei bergamaschi, che sblocca la partita: “C’è il tentativo di parlare di altro e non della partita – risponde il mister nerazzurro -. Io non ho avuto questa sensazione, il gol di De Ketelaere è stato splendido, è andato altissimo. Non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale. Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo”. Era difficile aspettarsi un commento diverso dal tecnico dell’Atalanta, ma i moviolisti chiamati a giudicare non hanno avuto dubbi sul dire che il gol sarebbe dovuto essere annullato