Il Milan ci riprova: stavolta vuole chiudere subito col Bologna

Milan e Bologna hanno chiuso diversi affari di mercato negli ultimi tempi con i rossoneri che hanno messo nel mirino un altro giocatore della squadra rossoblu.

Dopo gli affari inerenti Saelemaekers, Hodzic e Pobega, Milan e Bologna potrebbero trovarsi a chiudere un altro colpo in vista della prossima stagione.

Il Milan e il Bologna hanno stretto i rapporti negli ultimi anni con i rossoneri che continuano a guardare in casa rossoblu per andare a sistemare la propria rosa. Sono diversi i calciatori della squadra di Vincenzo Italiano che piacciono in casa Milan ma nelle ultime settimane le attenzioni della dirigenza rossonera sembrano essere riservate ad una delle note positive del Bologna in questa prima fase di stagione.

Calciomercato, il Milan prova l’assalto in casa Bologna: primi contatti

In casa Milan si guarda con attenzione all’evoluzione di Santiago Castro. Il giovane attaccante argentino sta crescendo in maniera netta sotto la guida di Vincenzo Italiano risultando decisivo sia dal punto di vista della realizzazione che per quello che concerne la manovra del gioco.

Classe 2004, il giovane centravanti del Bologna ha messo a segno finora 4 reti in campionato ed una in Coppa Italia fornendo in più di un’occasione assist pregevoli ai compagni. Il Milan, che con ogni probabilità rivoluzionerà il proprio attacco in vista della prossima stagione, sta seguendo da vicino il centravanti argentino che potrebbe andare a prendere il posto che in rosa al momento è occupato da Tammy Abraham. Castro viene valutato circa 20 milioni di euro al momento con un contratto in essere con i rossoblu fino al giugno 2028.

La dirigenza del Milan è infatti alla ricerca di un attaccante che possa giocare da prima punta e all’occasione anche in coppia con Alvaro Morata che spesso viene in mezzo al campo per aiutare e far ripartire la manovra. Il riscatto di Abraham dalla Roma al momento appare molto difficile con l’attaccante inglese che ha un ingaggio troppo alto per le casse rossonere considerati i 4 milioni all’anno abbondanti che guadagna con il suo stipendio.

L’addio dell’inglese al termine della stagione appare quindi più che probabile così come quello di Luka Jovic che dovrebbe salutare Milanello già durante il mese di gennaio. Se la promozione fissa di Francesco Camarda appare ormai sicura, il Milan dovrà trovare un altro attaccante per completare il reparto avanzato e cercare di sistemare un reparto avanzato che in alcune occasioni ha fatto fatica nel trovare un centravanti di riferimento per il gioco.