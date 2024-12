Il tempo stringe: colpo Kjaer in Serie A, ci siamo

Il tempo sta per scadere: il regolamento parla chiaro, Simon Kjaer e per gli altri svincolati c’è una deadline

Per Simone Kjaer è stato un addio al Milan molto doloroso lo scorso giugno. Alla scadenza del contratto, le parti hanno deciso di non continuare insieme; la stessa scelta è stata presa per Olivier Giroud e Antonio Mirante, che hanno lasciato il club dopo anni importanti.

Il danese, così come l’attaccante francese, è stato un elemento simbolico per la storia recente della squadra rossonera. Il suo arrivo, infatti, nel gennaio del 2021 insieme a Zlatan Ibrahimovic, è stato fondamentale per la vittoria dello Scudetto. Kjaer, reduce da sei mesi negativi all’Atalanta, fu scelto da Paolo Maldini e Frederic Massara per alzare il livello della difesa: non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche per aumentare l’esperienza e la leadership di uno spogliatoio che, fino a quel momento, era privo di punti di riferimento. In quel gennaio ne arrivarono due: Kjaer e Ibrahimovic, e da lì la storia è cambiata. Simon è stato decisivo in campo e nello spogliatoio. Purtroppo non ha saltato molti mesi della stagione dello Scudetto a causa di un grave infortunio al ginocchio, ma il suo supporto non è mai mancato. Dopo l’addio al Milan è rimasto senza squadra: è ancora alla ricerca di un’avventura stimolante.

Il tempo sta per scadere: Kjaer aspetta

Durante l’estate qualche richiesta è arrivata, in particolar modo dall’Arabia Saudita, ma Kjaer ha rifiutato in attesa di proposte più interessanti. Il danese vorrebbe rimanere in Italia dove ha vissuto gran parte della sua carriera e in piazze prestigiose: oltre a Milano, anche Palermo e Roma. Si è parlato di Venezia, di Genoa e di altre possibilità, ma per ora nulla di concreto. Il tempo però stringe.

Il regolamento infatti è molto chiaro. Anche se si tratta di un giocatore svincolato, c’è tempo solo fino al 12 dicembre per poterlo mettere sotto contratto. Dopodiché, dal 13 al 31 dicembre, non sarà più possibile e bisognerà aspettare il mercato di gennaio. Mancano quindi pochissimi giorni e Kjaer spera di poter iniziare una nuova esperienza già prima di questa scadenza, evitando quindi di aspettare i prossimi giorni. Il problema è che, fino ad oggi, voci su un suo acquisto imminente non ce ne sono. Eppure, il suo profilo potrebbe servire a molte squadre. Vedremo cosa accadrà da qui alla scadenza: Simon non ha fretta, ma la voglia di tornare in campo c’è ed è fortissima.