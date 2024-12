L’infortunio che rivoluziona il mercato del Milan: così cambia tutto

Il calciatore ha chiuso anzitempo la stagione, con uno stop stimato dai sette agli otto mesi. Inevitabile per il grande club correre ai ripari a gennaio

Era il 19 novembre quando il calciatore andava sotto i ferri, con successo, per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Un’operazione importante che ha privato il Real Madrid di Eder Militão di fatto per tutta la stagione. Lo stop, infatti, è stimato tra i sette i nove mesi. Da lì sono aumentati i problemi difensivi dei Blancos di Carlo Ancelotti, che inevitabilmente dovranno tornare sul mercato per acquistare un centrale, che possa affiancare Rudiger. La decisione di non attingere a quello degli svincolati in queste settimane ha fatto un po’ discutere, ma a gennaio i campioni uscenti della Champions League correranno ai ripari. Così tra i profili finiti sul taccuino del Real Madrid c’è anche Fikayo Tomori. Il centrale inglese ha ben figurato al Bernabeu, quando il Milan si è imposto per tre a uno. L’ex Chelsea ha sfornato una prestazione di alto livello, ma in stagione, purtroppo, non gli è successo spesso.

Tomori, troppi alti e bassi: il Milan pronto a cedere l’inglese

Il calciatore, ormai, da due anni a questa parte, vive di troppi alti e bassi, che di certo non giovano al Milan. Tomori per il club rossonero, dunque, non è certo considerato un incedibile e un’offerta concreta sui 25/30 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione.

Il Real Madrid conosce, dunque, il prezzo, anche se il club blanco ha diverse carte con le quali poter convincere il Milan. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere Brahim Diaz. E’ evidente, però, che il Diavolo se dovesse privarsi di Tomori dovrebbe tornare sul mercato per prendere a sua volta un centrale.

Oggi la situazione in casa rossonera, per quanto riguarda le coppie difensive, appare abbastanza delineata. Al momento la titolare è certamente rappresentata da Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Alle loro spalle ci sono Pavlovic e appunto Tomori, che insieme hanno preso tanti, troppi gol, ben dieci in cinque partite disputate. Anche per queste nuove gerarchie, una cessione dell’inglese non sarebbe vista come un dramma dalle parti di via Aldo Rossi. Oltre al Real Madrid attenzione alla pista che riporterebbe il calciatore in Premier League, dove continua ad essere parecchio apprezzato da tanti club.