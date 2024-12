Milan a bocca asciutta, il colpo lo fa la Juve: beffa rossonera

La Juventus rischia di rovinare i piani del Milan per l’acquisto a centrocampo: si è inserito Giuntoli, si complica tutto

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Milan si stanno facendo valutazioni in merito ad un possibile intervento. Ibrahimovic, prima del match con lo Slovan Bratislava, ha aperto alla possibilità di fare qualche acquisto “se con il mister ci rendiamo conto che serve o meno qualcosa“. E qualcosa, in effetti, serve: non tanto dal punto di vista numerico, piuttosto per le caratteristiche. E non è da escludere che possano esserci anche delle cessioni.

Il Milan è più o meno lungo in tutti i reparti, tranne la difesa: i centrali a disposizione sono soltanto quattro, che potrebbero anche bastare se non fosse che i rossoneri giocano ogni tre giorni e gli infortuni, inevitabili, sono sempre dietro l’angolo. Per fortuna Paulo Fonseca e il suo staff hanno invertito il trend, ma sono cose che possono sempre succedere. Ecco perché un quinto centrale potrebbe tornare molto utile ma questo lo valuterà la dirigenza con l’allenatore. Potrebbe anche servire un centrocampista: Bennacer è prossimo al rientro, ma su di lui c’è sempre qualche dubbio dal punto di vista fisico.

La Juve insidia il Milan per il centrocampista: l’affare si complica

L’algerino è tornato ad allenarsi a Milanello in questi giorni dopo il grave infortunio, con tanto di operazione, al polpaccio. Nel giro di poche settimane, l’ex Empoli potrebbe tornare anche in campo, anticipando quindi di qualche giorno il ruolino di marcia. Da come risponderà sul piano fisico dipenderà l’arrivo o meno di un altro centrocampista, che la dirigenza avrebbe anche già individuato. Ma ora c’è un problema.

Il giocatore che il Milan vorrebbe è Morten Frendrup del Genoa, utilissimo in più zone del campo e con ottime abilità fisiche e tecniche. Sta facendo benissimo in rossoblu già da diverso tempo e il suo nome è finito sul taccuino dei rossoneri e non solo. Infatti, come scrive Tuttosport, su di lui ci sarebbe anche la Juventus, in cerca di rinforzi per gennaio vista la quantità enorme di infortuni che ha colpito la squadra di Thiago Motta. Il centrocampista genoano è quindi un obiettivo di Cristiano Giuntoli e questo può creare più di qualche problema ai rossoneri. Il costo è di circa 10 milioni, ma se dovesse scatenarsi un’asta per il Milan sarebbe complicato partecipare.