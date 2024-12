Moviola Atalanta-Milan, il gol di De Ketelaere era da annullare? L’analisi dell’episodio

Moviola Atalanta-Milan, grandi polemiche per la rete di De Ketealere. Era da annullare? Ecco l’analisi dell’episodio

Il Milan è in campo a Bergamo per affrontare l’Atalanta in questa 15esima giornata di Serie A. Al momento il risultato è sul pareggio: un gol per parte, con in vantaggio prima gli orobici con la rete di Charles de Ketelaere, il grande ex; la pareggia poi Alvaro Morata dopo un bell’assist di Rafael Leao, a sua volta servito in profondità da Theo Hernandez. La catena di sinistra torna a funzionare, e il Milan si prende subito il pari.

Grandi polemiche da parte della panchina rossonera, e in particolar modo di Paulo Fonseca (molto critico nei confronti dell’arbitro anche durante il match con l’Empoli), dopo la rete di De Ketelaere. L’attaccante di Gasperini, infatti, salta sul cross da sinistra molto alto ma con entrambe le mani si appoggia sulla schiena di Theo Hernandez, impedendo così al terzino rossonero di saltare e, quindi, di difendere la propria porta. Una rete da annullare? Ecco cosa dice la moviola.

Atalanta-Milan, gol di De Ketelaere da annullare: rossoneri penalizzati

Secondo quanto riportato da Luca Marelli, moviolista di DAZN, si tratta di un episodio di campo e per questo il VAR non è intervenuto: il contatto fra i giocatori è palese ma è stato valutato dall’arbitro come un non fallo, e questo è già indicativo sul fatto che, molto probabilmente, l’errore dell’arbitro La Penna è piuttosto palese.

Come ha fatto notare anche Calvarese sul suo profilo Twitter, il salto di De Ketelaere e soprattutto l’utilizzo delle mani impedisce a Theo Hernandez di saltare e per questo è sempre fallo. La rete del belga, quindi, andava annullata. Giuste le polemiche di Fonseca che dalla panchina aveva già capito che si trattasse di un fallo. E qui ci colleghiamo al discorso fatto da Antonio Conte qualche settimana fa: perché il VAR non può intervenire se l’errore è talmente chiaro ed evidente solo perché si tratta di una valutazione di campo? Un chiara ed evidente falla del sistema VAR che qualcuno, prima o poi, dovrebbe cambiare. In ogni caso il Milan è riuscito per fortuna a pareggiare la gara ed è totalmente in partita. Purtroppo però ha perso Pulisic per infortunio e al suo posto è entrato Loftus-Cheek. Finora è stata una gran bella partita, piuttosto macchiata dall’errore di La Penna che ha penalizzato per l’ennesima volta i rossoneri.