3-0 a tavolino: ribaltone nel campionato italiano, la capolista vola

Il campionato italiano è pronto ad essere stravolto: 3-0 a tavolino in arrivo e ribaltone totale. La capolista intanto continua a volare!

Un increscioso caso si è aperto sul campionato italiano che può essere praticamente stravolto (e per alcuni falsato) dalla nuova vicenda che sta succedendo in queste ore. Non è la prima volta, né sarà l’ultima, in cui si hanno risultati decisi a tavolino e dalla giustizia sportiva. Spesso però la colpa è anche, se non soprattutto, di chi va a perdere l’incontro. Ci sono responsabilità precise.

Si è alle porte di un nuovo ribaltone che può stravolgere tutto. Ad andarci di mezzo potrebbe essere addirittura la capolista che in questo modo volerebbe ancor di più in classifica, non scendendo in campo e ottenendo lo stesso i tre punti. Una vera e propria mazzata per tutte le inseguitrici che invece dovranno penare e sudare per restare al passo, guadagnandosi la vittoria sul campo. Le stagioni fortunate si vedono anche da questi particolari: trovarsi al posto giusto nel momento giusto, essere l’avversaria del club che rinuncia a scendere in campo.

3-0 a tavolino, incredibile ribaltone: il campionato italiani è stravolto

Il regolamento della FIGC parla chiaro: in caso di mancata disputa dell’incontro in maniera regolare, si procede con lo 0-3 a tavolino. Per la precisione una delle due squadre potrebbe non presentarsi al campo, dando forfait. Ma cosa sta succedendo e cosa porta a questo?

Siamo in serie D, per la precisione nel girone F. Il Termoli, a centro di un vero e proprio caso nelle ultime ore, sembra che non giocherà domani contro la Sambenedettese, la capolista del gruppo. Al momento è molto improbabile che la squadra molisana si presenti in campo. Questo porterà i marchigiani a doversi comunque recare allo stadio, attendere 45′ in attesa degli avversari, dopodiché l’arbitro prenderà nota dell’assenza dell’undici di casa portando alla vittoria a tavolino per 0-3 degli ospiti e al -1 in classifica per i padroni di casa. Alla quarta rinuncia si va incontro all’esclusione dal campionato. Ciò è quello che dice il regolamento.

Il Termoli calcio è precipitato nel caos dopo che in settimana ci sono state diverse rescissioni e dimissioni da parte di calciatori e dirigenti, con il patron della società, Flaviano Montaquila, che ha deciso di riconsegnare il titolo sportivo nelle mani del sindaco della città Nicola Balice. Al momento il club non dispone più di una rosa e sembra improbabile che domani scenda in campo.