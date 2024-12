Boga pronto a dire sì: l’attaccante torna in Serie A

Boga si prepara a fare rientro in Serie A. Il 27enne ex Sassuolo ed Atalanta è nel mirino di un club in difficoltà: imminente l’assalto.

E’ destinata a proseguire in Serie A la carriera di Jeremie Boga, attualmente in forza al Nizza sesto in Ligue 1. Il 27enne ivoriano, in passato transitato tra le fila del Sassuolo e dell’Atalanta, è infatti nel mirino di una squadra in difficoltà che conta di ingaggiarlo durante la sessione invernale del mercato in modo tale da soddisfare le richieste del proprio allenatore. Un interesse concreto, che fa seguito a quello manifestato nella scorsa estate.

Parliamo della Roma, che si era fatta avanti tra luglio ed agosto. L’ala sinistra aveva dato la sua disponibilità al trasferimento nella Città Eterna ma poi l’operazione è sfumata, con i giallorossi che hanno preferito investire il budget a disposizione su Manu Koné così da rinforzare il centrocampo. La dirigenza giallorossa, in ogni caso, in questi mesi ha continuato a monitorare il rendimento da lui fornito attraverso i report inviati da vari osservatori. Un matrimonio sfumato che, a breve, può diventare realtà alla luce della prolungata crisi vissuta da molti degli elementi offensivi a disposizione di Claudio Ranieri.

Matias Soulé, accolto da autentica star al momento dello sbarco a Fiumicino, ha ad esempio realizzato appena una rete in 14 apparizioni complessive mentre Stephan El Shaarawy (in scadenza il 30 giugno 2025), in 13 gare, è andato a segno appena due volte. Ancor più negativo il bottino di Nicola Zalewski, autore di un solo passaggio vincente in 12 partite. Numeri negativi che, uniti ai deludenti risultati ottenuti in campionato, hanno spinto i Friedkin e il direttore sportivo Florent Ghisolfi a prevedere un acquisto volto a potenziare il reparto d’attacco.

Boga si appresta a tornare in Serie A: lo vuole una big in difficoltà

La scelta, in tal senso, è ricaduta proprio su Boga ritenuto il giocatore ideale per rendere maggiormente imprevedibile la manovra. Il colpo risulta possibile: il Nizza infatti, pur ritenendolo importante (12 presenze), non lo considera fondamentale (8 da titolare) e non si opporrà ad una sua partenza nel caso in cui dovesse materializzarsi un’offerta compresa tra i 18 e i 20 milioni.

Boga non è l’unico giocatore nei pensieri della Roma, che a gennaio proverà a prendere anche un’alternativa a Zeki Celik: il nome che riscuote maggiori consensi nell’ambiente è quello di Fabiano Parisi, scivolato indietro nelle gerarchie della Fiorentina. Work in progress: servono rinforzi alla Roma per risalire in classifica.