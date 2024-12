Doppio addio per fare cassa, il Milan è pronto a sacrificarli

Gennaio può essere il mese di un doppio addio. Il Milan è pronto a cedere i due calciatori, per far cassa: ecco di chi si tratta

Il mese di gennaio è ormai vicino. I tifosi del Milan aspettano la riapertura del calciomercato, speranzosi di accogliere un nuovo centrocampista. Se lo augura anche Paulo Fonseca, che vorrebbe allungare la propria rosa, nonostante il rientro ormai imminente di Ismael Bennacer.

Con l’utilizzo di Ruben Loftus-Cheek sulla trequarti e di Yunus Musah sull’esterno, di fatto, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana non hanno sostituti, a parte l’algerino ex Empoli. Ma gennaio sarà il mese anche delle cessioni. Sono d’altronde diversi i calciatori che non rientrano nei piani del Milan. La priorità sarà chiaramente quella di riuscire a piazzare, finalmente, Divock Origi e Fode Ballo-Toure, che non si allenano nemmeno con la prima squadra, ma che in estate hanno rifiutato proprio tutto, preferendo rimanere al centro sportivo di Carnago.

Calciomercato Milan, non solo Jovic: altro addio a Fonseca

Attenzione, però, ad altri calciatori, che lavorano agli ordini di Paulo Fonseca, che potrebbero salutare la compagnia nel 2025. Il primo indiziato è chiaramente Luka Jovic.

Il serbo con l’arrivo di Tammy Abraham è finito ai margini della prima squadra, giocando davvero pochissimo. La pubalgia, poi, non ha certo aiutato. A gennaio l’addio appare scontato, anche se l’ultima parola spetterà sempre al calciatore, che ha dimostrato di essere poco propenso a fare le valigie. Sulle sue tracce c’è il Galatasaray, che cerca una punta dopo l’infortunio di Mauro Icardi, ma attenzione alla tripla pista italiana, con il Torino, in pole. I Granata ci stanno pensando seriamente per sostituire Duvan Zapata, che ha già chiuso la propria stagione. Sullo sfondo ci sono anche la Juventus, che cerca un vice Dusan Vlahovic, e il Bologna di Vincenzo Italiano, per nulla soddisfatto dell’impatto avuto da Dallinga nel campionato di Serie A.

A poter fare le valigie, poi, è anche Noah Okafor, che sta attraversando un periodo non certo facile. Se qualcuno dovesse presentarsi con una proposta da 15/20 milioni di euro verrebbe presa certamente in considerazione. A Bratislava è stato il peggiore e gli ingressi in campo a Cagliari e contro il Sassuolo non hanno convinto in pieno (soprattutto in Sardegna). Il Diavolo dunque è pronto a far cassa, con la cessione di due attaccanti.