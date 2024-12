Fonseca può sorridere, sotto l’albero ci sarà un centrocampista della Serie A

Natale si avvicina e allo stesso tempo anche il calciomercato con il Milan che sa bene dove dovrà andare ad agire per migliorare la propria rosa.

Paulo Fonseca è in costante contatto con la dirigenza rossonera per cercare di individuare quali siano le pedine da portare a Milanello in vista della seconda parte di stagione.

Zlatan Ibrahimovic, insieme a Geoffrey Moncada, è al lavoro da tempo per prendere i contatti con gli altri club e valutare i possibili colpi in vista di gennaio. La dirigenza, dopo il confronto con l’allenatore, ha capito quale sia il profilo necessario per andare a sistemare la rosa a disposizione del tecnico ed è pronta a dare l’assalto ad un centrocampista della Serie A. Se si dovesse aprire uno spiraglio per la trattativa il Milan non si tirerebbe indietro andando ad investire in maniera decisa per sistemare la propria rosa.

Un dono per Fonseca a Natale: a centrocampo arriva un big

Il Milan è al lavoro per cercare di prendere a gennaio Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista è un pallino della dirigenza rossonera e piace molto anche a Paulo Fonseca che avrebbe così in mano un’altra carta da potersi giocare in un centrocampo che al momento ha visto la coppia fissa formata da Fofana e Reijnders.

Il centrocampista del Torino è uno dei migliori nel suo ruolo in questa prima parte di stagione tanto da guadagnarsi la convocazione fissa in nazionale da parte di Luciano Spalletti. Classe 2001, Samuele Ricci viene valutato dal Torino circa 30 milioni di euro ma il suo contratto in scadenza nel giugno del 2026 complica le cose in casa granata.

La volontà del Milan è quella di mettere sul piatto una base fissa di circa 20 milioni di euro andando ad aumentare l’offerta fino a 25 milioni raggiungibili attraverso i bonus. Una proposta che, a circa un anno e mezzo dalla scadenza del contratto potrebbe far vacillare il club di Urbano Cairo. Il proprietario del Torino ha fatto sapere che non ha intenzione di cedere Ricci a campionato in corso ma dovrà anche fare i conti con la valutazione finanziaria dell’operazione.

Nel frattempo il Milan si sta cautelando con altri nomi che potrebbero fare al caso della squadra rossonera se dovesse saltare l’operazione Ricci. Restano infatti sempre nel mirino sia Frendrup del Genoa che Bondo del Monza per i quali ci sarebbero stati già i primi approcci con le relative società per capire prezzo e tempi eventuali delle operazioni.