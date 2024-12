Il Milan anticipa i saldi: in tre possono andare via praticamente a zero

Il calciomercato si avvicina a grandi passi e per le squadre è tempo di prendere le decisioni sul destino di alcuni calciatori che appaiono in odore di cessione.

In casa Milan le idee appaiono più che chiare con il club che vorrebbe cercare di alleggerire il monte ingaggi per avere a disposizione un tesoretto da investire in entrata.

I rossoneri hanno inserito nella lista dei cedibili diversi giocatori, alcuni dei quali potrebbero salutare Milanello a costo zero. La volontà della società è infatti quella di andarsi a liberare di alcuni ingaggi che risultano essere troppo pesanti per le casse del club. Per questo motivo ben tre calciatori, ora sotto contratto con il Milan, potrebbero salutare a costo zero non appena arriverà il nuovo anno.

Calciomercato, il Milan saluta tre giocatori: via a costo zero

Il Milan è pronto a dare l’ok alla cessione a costo zero di tre giocatori: Divock Origi, Fode Ballo-Touré e Luka Jovic. Tutti ormai fuori dal progetto rossonero, pesano in maniera forte sul monte ingaggi del club che vorrebbe liberarsene per poi avere a disposizione denaro da investire in entrata.

Divock Origi è finito nel dimenticatoio da diverso tempo con il centravanti belga che ha fallito il primo anno in rossonero per poi non riuscire a mettere a segno alcuna rete durante la scorsa stagione in prestito al Nottingham Forest. Tornato al Milan in estate, l’ex Liverpool ha rifiutato tutte le proposte giunte per lui con il suo ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione che rende molto difficile il suo addio. A complicare le cose c’è un contratto che lo lega al Milan fino al giugno del 2026.

Accettato il passaggio al Milan Futuro, Fode Ballo-Touré non sta vivendo una grande stagione agli ordini di Daniele Bonera con il terzino sinistro che in estate è stato vicino al ritorno in Francia senza però riuscire a concretizzarlo. Il suo contratto con i rossoneri scadrà al termine della stagione in corso ed il Milan è pronto dare l’ok al suo addio anche a costo zero pur di liberarsi dell’ingaggio.

Luka Jovic ha di fatto terminato la sua avventura al Milan. L’ultimo infortunio che lo ha colpito segna di fatto il termine della fiducia che la società ha riposto nei suoi confronti, stanca di dover fare i conti con le condizioni fisiche quanto meno instabili del serbo. A dare l’ultima spallata alla sua partenza c’è anche la crescita di Francesco Camarda, ormai davanti nelle gerarchie di Paulo Fonseca.