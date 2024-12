L’Empoli è pronto a dire sì: scambio col Milan in estate

Empoli e Milan al lavoro per definire uno scambio in estate: la società toscana pronta a dire sì ai rossoneri, accordo ad un passo

Manca ormai pochissimo alla sessione invernale di mercato e la dirigenza del Milan con a capo Zlatan Ibrahimovic si sta muovendo attivamente per regalare a Paulo Fonseca ulteriori rinforzi in vista di una seconda parte di stagione ricca di partite.

I rossoneri si concentreranno in particolar modo sull’acquisto di un centrocampista centrale che possa far rifiatare Fofana e non è escluso che i colpi in mezzo al campo non possano essere due. A gennaio rientrerà dal suo infortunio Ismail Bennacer, ma prima che ritorni in forma ci vorrà del tempo e per questo motivo il Milan sta pensando di acquistare ben due centrocampisti per dare a Fonseca più opzioni al momento di scegliere la formazione.

Oltre che in entrata, il Milan si concentrerà anche sulle uscite e non è escluso qualche addio eccellente visto che negli ultimi giorni si è parlato di un interesse dalla Premier League per Tomori. Possibile, inoltre, la cessione a titolo temporaneo di alcuni giovani promettenti come Bartesaghi e Liberali che hanno molto mercato in Serie B e dovrebbero giocare nel campionato cadetto la seconda parte di stagione.

La sessione invernale, però, non è l’unica che interessa al Milan che sta già guardando al futuro ed alla sessione estiva, tant’è che è già in contatto con l’Empoli per definire uno scambio ed i toscani sarebbero pronti a dare l’ok.

Milan, piace Viti dell’Empoli: si lavora allo scambio con Colombo

Nel mirino del Milan per la prossima stagione c’è Mattia Viti, difensore classe 2002 che sta facendo vedere buone cose in questa prima parte di stagione con l’Empoli. Il giocatore dell’Italia under 21 è arrivato dal Nizza in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro ed il club toscano è pronto a riscattarlo per poi trattare con il Milan per la sua cessione.

Oltre ad un conguaglio economico, il Milan è deciso ad inserire nella trattativa il cartellino di Lorenzo Colombo, già in prestito alla formazione toscana in questa stagione. I rossoneri sarebbero disposti a cedere l’attaccante a titolo definitivo pur di portare Viti a Milano e l’Empoli non disdegnerebbe un’operazione impostata su queste basi.

Entrambi i giocatori sono dotati di grande talento ed è un’affare che converrebbe ad entrambe le squadre. Al momento non c’è una trattativa ufficiale in piedi, anche perché il cartellino di Viti appartiene ancora al Nizza ed il Milan dovrà attendere per forza di cose l’estate per mettersi ufficialmente a trattare. Il Milan, però, è intenzionato ad affondare il colpo per Viti non appena comincerà la sessione estiva e potrebbe essere proprio il difensore il primo colpo per la prossima stagione.