Lettera a Babbo Natale, Fonseca ha chiesto un solo giocatore per gennaio

C’è uno e un solo nome nella testa di Fonseca per il calciomercato di gennaio: il mister spinge per questo acquisto

Il Milan è sceso in campo ieri sera per affrontare l’Atalanta in questo 15esimo turno di campionato, questo significa che avrà a disposizione quattro giorni pieni per preparare la partita contro la Stella Rossa di Champions League. Una sfida troppo importante per il cammino europeo dei rossoneri: mancano tre partite alla fine della fase a gironi e, con tre vittorie, i rossoneri sarebbero sicuramente fra i primi otto in classifica e quindi direttamente alla fase successiva senza passare dai Play-Off.

Se le cose dovessero andare per il verso giusto, il Milan potrebbe anche decidere di investire una parte dei tanti introiti della Champions (si parla di già 50 milioni di euro, cifra che può solo aumentare) nella sessione di mercato di gennaio. Lo spera anche Paulo Fonseca, che ha bisogno di innesti per affrontare al meglio il resto della stagione in tutte e tre le competizioni. La rosa è lunga e di ottima qualità, ma la sensazione è che le caratteristiche in alcuni reparti andrebbero migliorate, in particolar modo a centrocampo. Ed è lì che si focalizza l’attenzione del mister rossonero.

Fonseca vuole Ricci, la situazione

Il Milan per gennaio ha in mente due possibili operazioni: una in difesa, così da portare a cinque i centrali, e uno a centrocampo, che però dipenderà da come rientrerà Bennacer. L’algerino tornerà a breve a disposizione dopo un lungo stop per un grave infortunio al polpaccio: se darà subito risposte positive, allora la società potrebbe decidere di non intervenire. Altrimenti… c’è un solo nome nella testa di Fonseca.

Se il tecnico rossoneri scrivesse una lettera a Babbo Natale, per il mercato di gennaio indicherebbe uno e un solo nome: Samuele Ricci del Torino, che è anche fra gli obiettivi della società ma più per l’estate. Difficile, se non impossibile, che il Torino lo lasci andare già nella sessione invernale. Più probabile, invece, una cessione a giugno, ma bisogna alzare l’asticella. I canonici 20 milioni di RedBird non basteranno: per prendere Ricci servirà un sacrificio, almeno fra i 30 e i 40 milioni, altrimenti è complicato pensare di portarlo in rossonero. Anche perché nel frattempo c’è anche una forte concorrenza: in Italia e non solo (occhio al Manchester City). Sicuramente è un acquisto che un club come il Milan dovrebbe fare: perché è italiano, perché è giovane e, soprattutto, perché è forte, e pure tanto.