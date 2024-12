Messaggio d’addio commovente: tifosi Ferrari in lacrime

Va in scena l’ultimo GP del Mondiale di F1 2024 e arriva il momento dei saluti: ecco le ultime dichiarazioni.

Questo campionato di Formula 1 volge al termine, questo weekend di gara ad Abu Dhabi è l’ultimo del 2024 e tutti ci tengono a finire bene. Qualcuno ha anche degli obiettivi ancora in ballo e ha una carica particolare.

Com’è noto, c’è ancora il titolo costruttori da assegnare: la McLaren ha un vantaggio dei 21 punti sulla Ferrari e, ovviamente, è la grande favorita. Difficile che la scuderia di Maranello riesca a ribaltare la situazione negli Emirati Arabi, dove non ha mai vinto nella sua storia. Ci proverà, questo è certo, anche perché nelle corse può succedere di tutto e di colpi di scena se ne sono visti in passato. Charles Leclerc e Carlos Sainz devono cercare di essere perfetti e di sfruttare eventuali opportunità. Il sogno è chiudere la stagione con una doppietta.

Ferrari F1, Sainz ai saluti: le sue parole

Per Sainz quello ad Abu Dhabi sarà l’ultimo gran premio con la Ferrari, dato che il suo futuro è in Williams e il suo posto nel box rosso verrà preso da Lewis Hamilton. A differenza del sette volte campione del mondo di F1, lo spagnolo potrà guidare la nuova macchina già nel test Pirelli in programma martedì 10 dicembre, sempre sul circuito di Yas Marina. Chiaramente, guiderà la versione 2024, però quella 2025 non dovrebbe essere troppo diversa, visto che la scuderia di Grove ha già anticipato che dovrebbe sacrificare un po’ il prossimo anno per presentarsi più forte nel 2026, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico. Non sarà l’unica a concentrare i propri sforzi su quella stagione.

Carlos vorrebbe tanto lasciare la Ferrari regalandole il mondiale costruttori, anche se è consapevole delle difficoltà presenti nella sfida contro la McLaren: “Sarà un weekend emozionante e intenso. Lasciare la Ferrari con il titolo sarebbe tutto per me. Sarebbe il modo migliore per dire addio a quella che è stata la mia casa negli ultimi quattro anni. Ho dato il mio meglio al team e salutare con il mondiale sarebbe perfetto. Ma devo essere sincero e dire che sarà un’impresa difficile. Recuperare così tanti punti richiede un’assoluta perfezione da parte nostra e un weekend non ottimale o negativo da parte della McLaren. Ci proveremo“.

Giustamente, Sainz riconosce che servirebbe una vera impresa per avere la meglio sulla scuderia di Woking, alla quale dovrebbe anche capitare un GP con qualche problema per perdere. Da non scordare Red Bull e Mercedes, che potrebbero togliere punti all’una o all’altra squadra. Vedremo cosa succederà.