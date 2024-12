Milan, arriva una richiesta dal Valencia: i dettagli

Il club spagnolo vorrebbe un giocatore di proprietà rossonera: ecco le ultime notizie dalla Spagna.

I tifosi del Milan sono molto curiosi di vedere quali mosse farà la società in occasione della finestra invernale del calciomercato. L’aspettativa è quella di veder arrivare a Milanello almeno un paio di rinforzi, ma c’è anche chi potrebbe andarsene.

Ormai è noto da tempo che c’è l’obiettivo di cedere Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, mai aggregati alla Prima Squadra e che purtroppo in estate non sono partiti. La speranza è che a gennaio le cose possano andare diversamente, liberando il bilancio dei rispettivi stipendi. Uno che invece è nella lista Serie A (non in quella Champions League) è Luka Jovic, altro che il club darebbe via senza problemi. L’attaccante serbo ha avuto problemi di pubalgia e non ha potuto dare alcun contributo praticamente. A gennaio dovrebbe cercare una nuova squadra, dato che in rossonero non sembra avere futuro.

Calciomercato Milan, un giovane interessa in Spagna

Nella scorsa finestra estiva del mercato il Milan ha ceduto in prestito un proprio giovane nella Liga, precisamente all’Alaves: ci riferiamo a Luka Romero. L’esterno argentino non ha disputato una buona stagione e non si può escludere un cambiamento di maglia a gennaio. Ma dalla Spagna bussano alla porta rossonera anche per un altro ragazzo.

Si tratta di Alex Jimenez, terzino che in questi mesi ha giocato solamente con il Milan Futuro in Serie C. Anche se Zlatan Ibrahimovic lo aveva annunciato come vice Theo Hernandez nella prima conferenza stampa a luglio, l’ex Real Madrid non ha mai collezionato minuti con la Prima Squadra. Sta facendo un po’ di “gavetta” in terza divisione, dove è sicuramente uno dei giocatori più positivi della squadra guidata da Daniele Bonera, purtroppo in grande difficoltà e nei bassifondi della classifica del girone B.

Secondo quanto raccontato da Relevo, il Valencia ha avuto dei contatti con l’entourage di Jimenez per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento a gennaio. L’obiettivo numero 1 del club è Ivan Fresneda, però non c’è ancora l’accordo totale con lo Sporting CP e dunque vengono valutate anche delle alternative. Tuttavia, il Milan non sembra convinto di lasciar partire il terzino 19enne a gennaio.

Da ricordare che Jimenez era arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto nel mercato estivo 2023 e a fine stagione è stato riscattato per 5 milioni di euro. Il Real Madrid ha una doppia clausola di controriscatto: a 9 milioni per il 2025 e a 12 milioni per il 2026.