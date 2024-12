@ML – Oltre il danno la beffa: guaio Pulisic, è già confermato

Infortunio Pulisic, oltre il danno la beffa per il Milan e per Paulo Fonseca: arriva il pessimo verdetto, le ultime

Il Milan torna a perdere dopo un buon filotto di risultati positivi. I rossoneri cadono a Bergamo: decide la rete di Ademola Lookman a pochi minuti dalla fine del match, che regala altri tre punti pesantissimi alla squadra di Gian Piero Gasperini, reduce da nove vittorie di fila in campionato e sempre più candidata alla vittoria finale dello Scudetto con Inter e Napoli.

Ci sono stati grandi polemiche a causa della rete del vantaggio di Charles de Ketelaere, palesemente irregolare: il belga salta altissimo e appoggia entrambe le mani su Theo Hernandez, impedendogli di saltare e quindi difendere. Per La Penna è tutto regolare e, a causa di un protocollo senza senso, il Var non può intervenire. Paulo Fonseca si è sfogato a fine partita contro l’arbitro, accusandolo di aver avuto “mancanza di rispetto” nei confronti dei rossoneri. Per il portoghese c’è anche un altro problema oltre al direttore di gara e alla sconfitta: l’infortunio di Christian Pulisic.

Infortunio Pulisic, out per la Stella Rossa: i dettagli

Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, l’attaccante americano salterà sicuramente la partita contro la Stella Rossa di mercoledì, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ma c’è di più: lunedì effettuerà gli esami strumentali soliti per capire se c’è lesione o meno. In caso di risultato positivo, il suo stop rischia di durare tanto.

Già adesso è infatti a rischio per la partita contro il Genoa di domenica 15 dicembre. Si saprà tutto con maggior certezza dopo gli esami strumentali di lunedì, per adesso sappiamo solo che non ci sarà mercoledì in Champions. Un’assenza gravissima per il Milan: non solo per l’importanza del giocatore in sé, ma anche per l’assenza di una valida alternativa fra le riserve. E qui torniamo al solito discorso, che vale quando si perde ma anche quando si vince: la dirigenza in estate ha fatto gravissimi errori di valutazione, confermando giocatori poco in linea con lo stile di gioco dell’allenatore e cedendo chi, invece, sarebbe tornato parecchio utile (Daniel Maldini su tutti, regalato inspiegabilmente al Monza a zero euro). Insomma, il solito problema. Che emerge sempre ma con ancora più forza dopo notizie simili. Senza Pulisic il Milan è una squadra meno forte e meno pericolosa, e lo abbiamo visto già a Bergamo e lo vedremo anche mercoledì contro la Stella Rossa, in una gara che non si può in alcun modo sbagliare.