Ranieri lo ha chiesto alla dirigenza della Roma, colpo dal Milan

Una riserva della squadra di Fonseca è finito nel mirino della Roma: da non escludere un trasferimento nel mercato invernale.

I tifosi del Milan sono curiosi di vedere gli eventuali movimenti della società a gennaio 2025, quando si riaprirà la possibilità di comprare e vendere giocatori. È sotto gli occhi di tutti che la squadra avrebbe bisogno di almeno un paio di innesti e non bisogna escludere neppure delle cessioni.

Per quanto riguarda le uscite, è scontato dire che si cercherà di piazzare Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Il terzino senegalese ha collezionato qualche presenza con il Milan Futuro in Serie C e ha un contratto che scade a giugno 2025, sicuramente la sua situazione è di più facile soluzione. Invece, l’ex Liverpool ha un accordo in scadenza nel 2026 e che prevede uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui. Sarà più difficile cederlo.

Dal Milan alla Roma: affare possibile a gennaio?

Attenzione anche a Davide Calabria, a sua volta in scadenza a fine giugno 2025 e lontano da un eventuale rinnovo del contratto. La trattativa non è mai decollata, anche se si tratta del capitano della squadra, finito in panchina dopo l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. Il brasiliano gli viene costantemente preferito da Paulo Fonseca, dunque è normale pensare a un trasferimento nel 2025.

Non mancano le richieste per il terzino 28enne, che oggi percepisce un ingaggio netto annuo di circa 2 milioni. Nelle scorse settimane si è spesso parlato dell’interesse del Galatasaray, capolista della Super Lig e club in cui militano altri giocatori che abbiamo visto in Serie A: Fernando Muslera (ex Lazio), Lucas Torreira (ex Sampdoria e Fiorentina), Dries Mertens (ex Napoli), Victor Osimhen (Napoli, è in prestito a Istanbul) e Mauro Icardi (ex Sampdoria e Inter).

Sicuramente Calabria preferirebbe rimanere in Italia, potrebbe fare comodo a diverse squadre e tra queste c’è la Roma. A Claudio Ranieri serve un terzino destro e la dirigenza è al lavoro in vista del mercato di gennaio. Tra le idee c’è anche Calabria. Altri nomi sono quelli di Gabriele Zappa (Cagliari), Enrico Delprato (Parma) e Devyne Rensch (Ajax). Sarà interessante vedere chi arriverà nella capitale, le opzioni non mancano. Calabria è quello con maggiore esperienza e che forse potrebbe avere da subito un buon impatto in maglia giallorossa.