Theo Hernandez, così è un problema: il Milan corre ai ripari

Ancora una partita più che complicata per Theo Hernandez, che non riesce a fare la differenza come in passato: per il Milan inizia ad essere un problema

Theo Hernandez non riesce più a ritrovarsi. Il terzino francese anche contro l’Atalanta è stato autore di una prestazione più che opaca.

Delle galoppate devastanti in avanti che facevano impazzire gli avversare, purtroppo, non c’è più nemmeno l’ombra. Il calciatore è davvero irriconoscibile ed è evidente che stia vivendo un periodo più che complicato dal punto di vista psico-fisico. Oggi Theo Hernandez non è nemmeno al 50% e al Milan non si può far finta di nulla. Metterlo in panchina, però, appare alquanto complicato: Filippo Terracciano non si è dimostrato all’altezza quando è stato chiamato in causa da Paulo Fonseca. L’alternativa all’ex Verona in questo momento è Davide Bartesaghi, ma in casa Milan si augurano che il tecnico portoghese presto possa dare una possibilità anche ad Alex Jimenez. D’altronde sarebbe dovuto essere lo spagnolo, secondo Zlatan Ibrahimovic, il vice Theo. Le dichiarazioni di questa estate del svedese, ce le ricordiamo tutti. Ma se i giovani italiani e l’ex Real Madrid rappresentano le alternative del presente, per il futuro serve fare qualcosa di più.

Milan-Theo Hernandez, incognita rinnovo: a gennaio un nuovo terzino

Per quanto riguarda il futuro imminente, il Milan è pronto a regalare un nuovo terzino sinistro a Paulo Fonseca. Si guarda in Serie A per trovare un’alternativa a Theo Hernandez.

I principali nomi sono quelli di Fabiano Parisi, ormai ai margini del progetto della Fiorentina, e Pezzella che potrebbe lasciare l’Empoli in cambio di Filippo Terracciano. Le due pista vanno seguite con attenzione, con il Diavolo che non può continuare ad ignorare un problema che ormai si porta dietro da diversi anni. In estate, poi, capiremo se il Milan avrà bisogno di un terzino sinistro titolare o se si andrà avanti con Theo Hernandez. Tutto chiaramente dipenderà dal suo rinnovo. Oggi, nonostante la volontà delle parti di andare avanti insieme e l’ottimismo del Diavolo, la trattativa non è ancora decollata. Senza firma sul nuovo contratto, l’addio a fine stagione potrebbe essere inevitabile e in quel caso si guarderebbe ad un profilo importante, come Dorgu del Lecce.