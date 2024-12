Via libera dalla proprietà, Ibrahimovic può chiudere il grande colpo

Ibrahimovic può chiudere il colpo a zero per giugno: l’idea dei rossoneri prende forma, lo svedese decisivo

Il Milan sta riflettendo, insieme a Gerry Cardinale e agli altri dirigenti, se intervenire o meno nel mercato di gennaio. Ibrahimovic, prima della partita contro lo Slovan Bratislava, ha fatto sapere in maniera piuttosto chiara che c’è l’intenzione di fare operazioni in entrata se, insieme al mister, dovessero riscontrare una necessità. Al momento i rossoneri hanno tutti a disposizione e a breve, come confermato dallo stesso allenatore, tornerà almeno fra i convocati anche Ismael Bennacer.

In questo momento l’unico infortunato è il lungo degente Alessandro Florenzi, questo significa che Fonseca e il suo staff hanno lavorato benissimo e, soprattutto, hanno invertito la tendenza visto che, negli scorsi anni, in particolare nella stagione 2023-2024, al Milan si sono viste cose inaudite dal punto di vista degli infortuni. Cambiare rotta non era semplice e, invece, ci sono riusciti. Sul piano numerico, quindi, i rossoneri non hanno alcun problema; ce l’hanno, piuttosto, sul piano delle caratteristiche, ed è su questo che la società deve riflettere. Intanto però si pensa anche al prossimo futuro e, perché no, a piazzare anche qualche colpo a parametro zero per giugno.

Colpo a costo zero dalla Premier League, il Milan ci pensa

C’è un nome che attira particolarmente l’attenzione del Milan e, in particolare, di Zlatan Ibrahimovic, perché si tratta di un suo ex compagno di Nazionale che, fra pochissimo, sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club per la prossima stagione. Si tratta di Victor Lindelof, difensore centrale del Manchester United, pronto ad intraprendere una nuova avventura dopo tanti anni in Premier League.

Ibrahimovic spinge per il suo acquisto a giugno. Come detto, arriverebbe a costo zero e sarebbe un rinforzo importante. Per qualità sì, ma anche, e soprattutto, per esperienza. Lindelof compirà 31 anni a luglio prossimo, è nel pieno della sua carriera e ha ancora diversi anni davanti a sé. Potrebbe essere un acquisto alla Kjaer: il danese, arrivato proprio insieme a Ibrahimovic a gennaio 2021, fu decisivo per il salto di qualità della squadra che, poco tempo dopo, vinse lo Scudetto. Inoltre, andrebbe ad occupare uno slot al momento vuoto, visto che il Milan ha solo quattro centrali a disposizione (e chissà cosa potrà succedere in estate visto che Tomori ha perso punti nelle gerarchie e Thiaw sta attirando l’attenzione delle big).