Cosa rischia Fonseca dopo le parole contro La Penna: ammenda o squalifica?

La Procura aprirà un fascicolo sulle parole di Fonseca dopo Atalanta-Milan, cosa rischia l’allenatore del Milan

Un post partita particolarmente movimentato quello di Atalanta–Milan. La rete di Charles de Ketelaere, che ha sbloccato il risultato poco dopo l’inizio della partita, ha creato grosse polemiche nell’ambiente rossonero. Paulo Fonseca quello più arrabbiato di tutti: come sempre nessun dirigente si è presentato davanti alla telecamere, così è stato l’allenatore a prendersi la responsabilità di protestare contro l’arbitro La Penna per una decisione che lascia parecchi dubbi.

De Ketelaere ha saltato altissimo facendo però leva, con entrambe le braccia, sulla schiena di Theo Hernandez, impedendogli così di saltare e quindi di difendere. La sensazione è che la rete potesse essere annullata ma per l’arbitro è, invece, tutto regolare; in questa occasione, come accaduto nel polemico rigore di Inter–Napoli, il Var non può intervenire in quanto si tratti di contatto di campo valutato dall’arbitro. Insomma, il solito cortocircuito di uno strano protocollo. Non è la prima volta che il Milan subisce un torto nel corso di questa stagione ed è questo che ha spinto Fonseca a scatenarsi contro La Penna ma in realtà il suo messaggio era ben più ampio.

Fonseca squalificato per Milan-Genoa? Difficile ma non impossibile

“Una mancanza di rispetto per il Milan, l’arbitro ha indirizzato la partita con quella decisione e non solo“, le parole del tecnico portoghese. Che si è lasciato andare, forse anche troppo. Le sue dichiarazioni sono state infatti durissime contro l’operato del direttore di gara; dichiarazioni che, ovviamente, non potevano passare inosservate nei pressi della Federazione e della Procura.

Come anticipato nei giorni scorsi, la Procura domani aprirà un fascicolo in merito alle parole di Fonseca per valutare una possibile sanzione. Ma cosa rischia l’allenatore rossonero? Ad oggi, la soluzione più probabile è una multa. Per far scattare la squalifica, di solito, serve qualcosa di più grave, come accadde nel precedente fra José Mourinho e l’arbitro Chiffi. Si parla di violazione dell’articolo 23 in caso di “giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. L’ipotesi squalifica nel caso di Fonseca però non si può escludere del tutto: le parole del tecnico sono state davvero dure, per di più durante una campagna di sostegno contro la violenza sugli arbitri nelle categorie inferiori, e non sono piaciute nemmeno ai vertici arbitrali, come scrive il Corriere dello Sport. Ecco perché si tratta di un’opzione meno probabile ma non impossibile, ad oggi. Domani la decisione del Giudice Sportivo.