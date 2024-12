Fonseca blocca tutto: niente cessione, resterà al Milan fino a giugno

Non lascerà il Milan nel corso del mercato di gennaio. Paulo Fonseca è pronto a puntarci nelle prossime partite. E’ un vero jolly per il Diavolo

Fino a questo momento, Paulo Fonseca non lo ha mai utilizzato. Nessuna presenza così in Serie A per il giovane calciatore sul quale Zlatan Ibrahimovic era pronto a scommettere in estate.

L’esterno, però, si sta mettendo in mostra con la maglia del Milan Futuro, lì è uno dei protagonisti indiscussi. Daniele Bonera non ci rinuncia mai e lo ha fatto giocare praticamente ovunque: un po’ esterno alto, un po’ esterno sinistro, un po’ a destra e un po’ a sinistra. Così per Alex Jimenez, sono ben sedici le presenze, tra campionato di Serie C e Coppa Italia: in oltre 1300 minuti disputati, sono quattro i gol segnati.

Un buon bottino per il diciannovenne di Leganés, che sta dimostrando di meritare un’occasione in prima squadra. Lo scorso anno con Stefano Pioli aveva giocato diverse partite, ma in questo è ancora a secco in prima squadra. Da Casa Milan, però, assicurano che nella seconda parte della stagione troverà tanto spazio. Anche per questo motivo il Diavolo non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore e dire sì al Valencia che lo vorrebbe in prestito a gennaio.

Milan, spazio in prima squadra: Jimenez è pronto a giocare con Fonseca

Tra i giovani, fino a questo momento nel Milan di Paulo Fonseca hanno giocato soprattutto Bartesaghi e Francesco Camarda, ma presto toccherà anche a Zeroli e ovviamente ad Alex Jimenez.

Lo spagnolo, come detto, può giocare sia come terzino che come esterno alto: in difesa potrebbe prendere così il posto di un Theo Hernandez, che avrebbe bisogno di riposare, per ricaricare le pile, ma Fonseca potrebbe concedergli spazio anche al posto di Emerson Royal. Serve solo trovare la partita giusta per gettarlo nella mischia. In questa maniera potremmo capire se Jimenez è davvero pronto per giocare con i grandi.

Attenzione, infine, ad un’altra possibilità, quella di cui vi abbiamo parlato più volte nelle ultimi giorni, vale a dire Alex Jimenez nella posizione di Yunus Musah. Lo spagnolo potrebbe rivestire i panni di esterno ibrido, un po’ quinto e un po’ terzo nel 4-2-3-1, come fa l’americano. All’ex Real Madrid le qualità non mancano di certo. Occorre solo dargli una possibilità