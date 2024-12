Il Milan la combina grossa: assalto al bomber dell’Inter

In casa Milan c’è delusione per il ko arrivato in casa dell’Atalanta che allontana la squadra di Paulo Fonseca dalla lotta per un posto nella prossima Champions League.

La dirigenza dei rossoneri ha individuato quali siano le pecche della rosa a disposizione del tecnico portoghese ed è al lavoro sul mercato sia in vista di gennaio che della prossima stagione per migliorare l’organico.

Una delle ultime idee che circolano a Milanello è quella di provare a dare l’assalto ad un giocatore di proprietà dell’Inter che in estate potrebbe cambiare di nuovo maglia. Le prestazioni ricche di alti e bassi della squadra rossonera preoccupano e non poco la dirigenza che ha deciso di proseguire, almeno per questa stagione con Paulo Fonseca in panchina. Uno dei colpi in vista del prossimo campionato potrebbe portare ad un calciatore dei nerazzurri che potrebbe salutare definitivamente i “cugini” al termine della stagione.

Calciomercato, il Milan mette nel mirino un giocatore dell’Inter

Il Milan guarda con attenzione al miglioramento di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante, ora all’Empoli, sta facendo bene sia in campionato che in Coppa Italia, trascinando gli uomini di Roberto D’Aversa. La punta, classe 2002, potrebbe essere riscattato dai toscani al termine del campionato in corso.

Con una somma di poco superiore ai 5 milioni di euro, l’Empoli avrà l’opportunità di assicurarsi a titolo definitivo il cartellino del giocatore di proprietà dell’Inter. Un’operazione che, con ogni probabilità, sarà condotta a termine della proprietà del club conscia di avere a disposizione un attaccante che vale almeno in doppio di quanto pattuito con l’Inter per il riscatto.

Tra Milan ed Empoli intercorrono ottimi rapporti come hanno dimostrato le operazioni che hanno visto protagonisti sia Devis Vasquez che Lorenzo Colombo. Il portiere e l’attaccante sono in prestito con diritto di riscatto in azzurro ed anche in questo caso la società toscana appare intenzionata a trattenere i due talenti. Per il portiere basterà circa un milione di euro per assicurarsi il cartellino a titolo definitivo mentre per la punta ne serviranno circa sette.

Nei discorsi relativi ai due calciatori di proprietà del Milan potrebbe inserirsi quello di Sebastiano Esposito che, dopo tanto girovagare, sembra aver trovato la sua dimensione ad Empoli, pronto a fare un nuovo salto di qualità e a giocarsi le sue carte in una big del nostro campionato. La valutazione del suo cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro.