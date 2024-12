Individuato l’uomo per il centrocampo: arriva Folorunsho

Folorunsho, dopo la pessima prestazione contro la Lazio, si prepara a lasciare il Napoli. Un club pronto ad investire su di lui.

Ancora qualche settimana di attesa, poi i club potranno ricominciare ad intervenire sul mercato al fine di potenziare le rispettive rose e sanare le criticità emerse in questa prima parte della stagione. Gennaio è un mese molto atteso anche da tanti giocatori infelici o poco utilizzati nelle loro squadre, pronti a cogliere l’occasione per cambiare aria e provare a rilanciarsi altrove. Tra coloro che di certo cambieranno maglia ad inizio anno c’è Michael Folorunsho del Napoli.

Il 26enne, in questi mesi, non è riuscito a risalire le gerarchie di Antonio Conte rimanendo ai margini del progetto partenopeo: appena 6 le presenze totalizzate, per complessivi 102 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino negativo che, unito alla pessima prestazione offerta giovedì contro la Lazio in Coppa Italia, porterà all’inevitabile divorzio. Il centrocampista, in realtà, già in estate aveva avuto l’occasione per lasciare la truppa azzurra.

Per lui, in particolare, si era mossa la Lazio su input di Marco Baroni ma, alla fine, il classe 1998 ha preferito restare e tentare di giocarsi le carte a disposizione. Le chance per mettersi in mostra, però, sono state minime anche a causa della, per lui insostenibile, concorrenza di elementi del calibro di Scott McTominay e di André-Zambo Anguissa. Il Napoli, alla luce della situazione venutasi a creare, ha quindi deciso di inserirlo nell’elenco dei giocatori sacrificabili così da provare ad incamerare risorse fresche da destinare all’acquisto di centrocampisti maggiormente graditi a Conte.

Folorunsho, addio al Napoli: lo vuole un club

Alla corsa, stando a quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, si è iscritta la Fiorentina messasi subito al lavoro per consegnare a Raffaele Palladino un sostituto di Edoardo Bove. L’ex Roma, infatti, non potrà più giocare in Italia nel caso in cui decidesse di impiantarsi un defibrillatore sottocutaneo. La Viola, di conseguenza, vorrebbe prendere un suo adeguato erede e la scelta, in tal senso, è ricaduta proprio su Folorunsho ritenuto l’elemento box-to-box ideale per lo stile di gioco del tecnico.

I contatti tra le due società non sono ancora scattati ma la trattativa può comunque concretizzarsi a stretto giro di posta. Il Napoli, dal canto suo, conta di rimpiazzarlo con Jacopo Fazzini, il trequartista classe 2003 di proprietà dell’Empoli. Un gioco ad incastri che, salvo sorprese, è destinato a concretizzarsi presto. L’avventura al Napoli di Folorunsho, ormai, è agli sgoccioli.