Moncada sorprende tutti: nome nuovo a centrocampo

Nuova idea per il centrocampo del Milan: i rossoneri hanno messo nel mirino un talentuoso giocatore dello Stoccarda

La sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta ha creato nuove polemiche sul Milan e su Paulo Fonseca. Come sempre dopo ogni passo falso, che sia un pareggio o un ko, il malumore dei tifosi si scatena sui social e non solo. L’unica cosa certa in questo momento è che la classifica piange: i rossoneri al momento sono settimi in classifica, lontanissimi dalla zona Scudetto, lontani dalla zona Champions League, il vero grande obiettivo del club.

Il Milan deve assolutamente intervenire sul calciomercato nella sessione di gennaio, è inevitabile. Non per una questione numerica: è vero, la squadra è lunga e ha diverse opzioni, ma è costruita male dal punto di vista delle caratteristiche per il gioco che vuole fare Fonseca. In estate sono state fatte delle valutazioni palesemente sbagliate: fra le più gravi, la cessione di Daniel Maldini, regalato al Monza per zero euro. Bisogna quindi rimediare: Ibrahimovic, prima di Slovan Bratislava-Milan, ha aperto alla possibilità di intervenire, ma quanto budget c’è a disposizione? Dalla Champions sono già arrivati 50 milioni. Intanto qualche nome circola, soprattutto nel reparto di centrocampo, dove il ritorno di Bennacer potrebbe non bastare.

Milan, idea dalla Germania: la proposta di Moncada

L’algerino è tornato ad allenarsi a Milanello in questi giorni: entro fine mese dovremmo rivederlo in campo, altrimenti se ne riparlerà ad inizio 2025. Una cosa è certa: l’infortunio grave al polpaccio è ormai alle spalle, ora si tratta di ritrovare la condizione per mettersi a disposizione della squadra e di Fonseca. Dalle sue condizioni dipenderà l’intervento o meno sul mercato: se non dovesse dare garanzie, Moncada è pronto a fare le sue proposte.

Come riportato dal giornalista Francesco Letizia di Sportitalia nel corso di ‘Zona Rossonera’, fra i nomi sul taccuino del direttore tecnico milanista c’è Angelo Stiller, talentuoso centrocampista dello Stoccarda, classe 2001. Tedesco, è dotato di buona fisicità ma soprattutto di ottima tecnica di base. Può ricoprire più zone del centrocampo: attualmente, potrebbe essere un’ottima alternativa a Fofana e Reijnders, cioè proprio quello che serve a Fonseca in questo momento. La sua valutazione però è troppo alta: o meglio, è fuori dai parametri di RedBird, che più di 20 milioni per un cartellino, come sappiamo, non spende. Ecco perché Stiller rischia di restare soltanto un’idea e poco altro. La proprietà punta fortemente sul rientro di Bennacer per evitare un’altra spesa dopo i 70 milioni investiti in estate (e il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions non fa altro che rendere tutto ancor più complicato).