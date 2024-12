Nuovo colpo in porta per il Milan: ha più di 300 partite in Serie A

Un altro terzo portiere per il Milan per dare più spazio a Torriani in Serie C o in prestito: ecco l’ultima idea del club

Il Milan vive nuovi giorni di polemiche. Reduce da un buon periodo, con sette vittorie nelle ultime dieci partite, la squadra rossonera è tornata a perdere a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si sta candidando fortemente alla vittoria dello Scudetto. Obiettivo ormai sfuggito al Milan, troppo distante già oggi dal primo posto nonostante la partita in meno da giocare contro il Bologna.

Fonseca sta facendo grande fatica in questo inizio di stagione a trovare la quadra dal punto di vista tattico. Ha cambiato spesso negli ultimi tre mesi ma ancora oggi, quando siamo ormai a metà campionato, c’è la sensazione che qualcosa non funzioni. Ieri non ha funzionato nemmeno l’arbitraggio: il tecnico portoghese si è sfuriato contro La Penna per il gol, palesemente irregolare, di De Ketelaere. Intanto si avvicina il mercato di gennaio e la società deve aiutare l’allenatore provando ad acquistare giocatori più in linea con il suo stile di gioco. In estate sono state sbagliate tante valutazioni ma c’è ancora tempo per rimediare. Intanto si pensa anche ad un terzo portiere.

Milan, un nuovo terzo portiere: colpo dalla Serie B

Ad oggi il terzo portiere della rosa è Torriani, che si è messo in mostra durante l’estate contro le big d’Europa: ha avuto modo di debuttare in Champions League contro il Liverpool a causa dell’infortunio di Maignan e ha giocato anche in Coppa Italia contro il Sassuolo dopo lo stop di Sportiello (che però sta bene ed è di nuovo a disposizione). Ma è chiaro che Torriani ha bisogno di giocare con continuità.

Al Milan Futuro è chiuso dal francese Raveyre, un altro portiere molto promettente del settore giovanile rossonero. Senza dimenticare poi Lapo Nava. Fra questi però la sensazione è che Torriani abbia qualcosa in più e per questo il Milan ci punta tantissimo (anche se si va sempre più il rinnovo di Maignan). Intanto un’idea potrebbe essere quella di mandarlo in prestito o di renderlo titolare del Milan Futuro. A questo punto ai rossoneri servirebbe un terzo portiere e fra i candidati c’è Andrea Consigli, oggi fuori rosa al Sassuolo in Serie B, da sempre grande tifoso milanista. Con oltre 300 presenze in Serie A, potrebbe essere una buona soluzione, ovviamente low-cost, per il ruolo del terzo portiere dopo Sportiello. Non si tratta ovviamente di una priorità del mercato: piuttosto, è per dare più spazio possibile a Torriani, che ha necessità di un ruolo da protagonista.